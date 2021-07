Her på billedet står Birgit Roswald, Terese Laursen, Miriam Toft og Tina Søgaard.

Fødselsdag på Kirkeleddet i Græsted

Gribskov - 03. juli 2021 kl. 16:16 Kontakt redaktionen

Onsdag 16. juni var en festdag på Kirkeleddet 6, da 'Altiden' fejrede åbningen af botilbuddet sammen med beboere, pårørende, medarbejdere samt samarbejdspartnere fra Gribskov Kommune. Botilbuddet åbnede sidste år 1. juni og er et hjem for otte voksne beboere med autisme forstyrrelse. På grund af Covid19 har markeringen af åbningen været udskudt til i år, hvor et års fødselsdagen kunne fejres. Dagen blev fejret med kager, taler og gaver.

De første beboere flyttede ind for et år siden, og i juni i år kunne botilbuddet byde velkommen til de to sidste beboere. Botilbuddet lægger vægt på de hjemmelige rammer med plads til fællesskab i det omfang beboerne ønsker at være en del af fællesskabet. Beboerne har egne lejligheder, hvor der er god plads til at være sig selv eller have besøg af familie og venner.

Miriam Toft direktør i 'Altiden' siger, at det er dejligt at se og høre om det tætte samarbejde, der er med de pårørende. Hun glæder sig også over, at der er kommet lys i alle vinduerne på botilbuddet, efter at nogle værelser har stået tomme i det seneste år.