Fodgænger og tre biler involveret i trafikuheld

Nordsjællands Politi, ambulance og redningskøretøjer er i øjeblikket til stede ved et færdselsuheld nord for Helsinge:

- Vi er i øjeblikket tilstede på Valbyvej syd for Kurrebrovej nord for Helsinge, hvor der er sket et færdselsuheld mellem fire parter - tre køretøjer og én fodgænger. Ambulance, redning og politi er på stedet, som er afspærret det næste stykke tid, oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.