Send til din ven. X Artiklen: Fodboldtrick-mester lærte fra sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodboldtrick-mester lærte fra sig

Gribskov - 13. juli 2020 kl. 04:00 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Græsted: Det var med både hæl og tå, da Tobias Larsen - der er kendt fra Danmark har Talent på TV2, og for at have lavet over 700 shows de seneste otte år - var i Græsted for at vise fodboldtricks.

Vejret spillede arrangementet et puds, så det stod ned med regn, men de unge på banen holdt ud, og de lyttede intenst, når Tobias Larsen forklarede om tricks og viste dem.

Han inviterede også de unge til selv at vise tricks, og så gav han dem gode råd til at lære flere tricks.

Der er for Tobias Larsen ikke meget, der er bedre end at lave fodboldtricks og at blive bedre og bedre.

- Du kan udfolde dine idéer og kreativitet med bolden. Der er ikke noget federe, end hvis man hører en fed sang og har lyst til at danse, og sådan kan det også føles med bolden, at man har lyst til at lave en masse tricks, sagde han efter arrangementet.

Han var glad for, at der trods regnen var mødt nogle unge op, der gerne ville spille bold med ham, og som var villige til at lære.

- Jeg ser noget motivation og noget sult efter at lære og blive bedre, siger Tobias Larsen og fortsætter:

- Det gælder bare om at øve på et trick og blive bedre til det og så prøve noget, der er sværere og øve mere på det for at blive bedre.

Tobias Larsen fortalte til de unge, at han selv var stoppet med at spille fodbold som ganske ung, fordi han hellere ville bruge tiden på at lære nye tricks. Så han øvede sig to timer hver dag i fem år for hele tiden at blive bedre.

Han vil dog ikke forhindre nogle af de unge med at spille fodbold.

- Det var bare det valg, jeg tog på det tidspunkt, fordi jeg var så fokuseret på at lave tricks. Jeg kan tydeligt huske, at det faldt ikke i god jord derhjemme, siger Tobias Larsen med et smil og fortsætter:

- Specielt ikke hos min far. Men det var det, jeg ville, og jeg mistede lysten til at spille fodbold.

Efter 45 minutter var alle drivvåde, og for både Tobias, spillere og tilskuere, så gik turen mod bilen for at få varmen igen.