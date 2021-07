Fodboldeksperten Addi på 92: Det mener hun om straffesparket

92-årige Addi Andersen er skuffet over nederlaget til England, men er også stolt af det danske landshold. Foto: Anna Hjortsø

Gribskov - 08. juli 2021 kl. 10:53 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

England vandt Semifinalen over Danmark uden at score et eneste reelt mål!

Sådan indleder den 92-årige fodboldentusiast Addi Andersen, Ramløse, et indlæg på sin Facebookside, som hun har delt dagen derpå - altså dagen efter, at Danmark tabte til semifinalen ved EM i fodbold. Danmark var på udebane på Wembley, men kæmpede bravt - omend forgæves. Og Addi Andersen, der under hele slutrunden har været fodboldekspert for DR og har givet sine bud på udfaldet af Danmarks kampe, var altså hurtig til at levere en analyse af onsdagens nederlag på Facebook.

- Jeg var meget skuffet efter kampen og vågnede klokken seks og kunne ikke falde i søvn igen. Så jeg tænkte, jeg ville skrive et indlæg, forklarer hun til Frederiksborg Amts Avis.

Og hun konkluderer altså i sit indlæg, at englænderne vandt uden at score et reelt mål. Hun fortsætter sit indlæg således:

»Mikkel Damsgaard bragte Danmark foran med et fremragende frisparksmål langt ude fra! Simon Kjær kom til at score et selvmål, stærkt presset af en engelsk spiller! Da det derfor blev 1-1, skulle der spilles forlænget spilletid, to gange 15 minutter. Hvis det var blevet uafgjort, skulle der sparkes straffespark. Desværre måtte Mathias Jensen gå ud med en skade, så Danmark kun blev 10 spillere tilbage. Vi kunne ikke skifte en ny ind, da vi havde brugt de spillere, vi måtte!

I den forlængede spilletid fik englænderne tildelt et straffespark, som aldrig skulle være dømt! Sterling sørgede for at falde over en dansk spillers skinneben, og den ringe dommer dømte straffe! Kane skulle sparke, og Schmeichel klarede i første omgang, hvorefter bolden sprang ud til Kane, der scorede! Så det blev, som jeg havde spået, da Danmark scorede begge mål 2-1 til Danmark!«

Hun slutter af med at konstatere, at holdet, Hjulmand og resten af staben kan være stolte af indsatsen.

»Danmarks drenge, Hjulmand og hele det danske hold bagved, kan være stolte af deres indsats og se med optimisme på fremtiden! Tak for de mange spændende og gode oplevelser, I har givet os!«

Nu er der kun halvandet år til VM slutrunden - og her er Addi Andersen klar til at gentage sit hverv som fodboldekspert.

- Jeg vil gerne være med - hvis jeg lever så længe, siger hun.