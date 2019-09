Se billedserie Formanden Eva Top diskuterer komposition og farver med Poul Haugsted fra Tisvilde. Foto: Karl Erik Frederiksen

Flytning kostede medlemmer

Gribskov - 03. september 2019 kl. 14:47 Af Karl Erik Frederiksen

Foreningen Kunstværkstederne Møllestien vil nu vise, hvordan medlemmerne har fået det efter flytningen fra Helsinge til Ramløse, skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag:

Da medlemmerne af Kunstværkstederne Møllestien sidste efterår fik at vide, at det hus, som de har haft som mødested i 22 år skulle rømmes for at indgå i byggeplanerne for Møllebakken midt i Helsinge, jublede de ikke. De jublede heller ikke, da de i stedet fik tilbuddet om at rykke ind i nogle af de mange ubenyttede lokaler på Ramløse Skole. De forsøgte i stedet at gøre politikerne og administrationen i Gribskov Kommune opmærksom på, at de meget hellere ville flytte ind i det gamle tinghus eller et andet sted centralt i Helsinge.

- Vi mener stadig, at tinghuset eller et andet centralt sted i Helsinge ville være meget bedre. Selvom afstanden mellem tinghuset og skolen kun er omkring fem kilometer, er det for mange af medlemmerne besværligt at komme til Ramløse, hvis ikke de har bil. Derfor mistede vi mange medlemmer i den periode, hvor alt vores udstyr var pakket ned. Inden vi pakkede vores ting sammen i december sidste år var vi omkring 110 medlemmer. Da vi endelig kunne pakke vores ting ud igen i vores nye lokaler i april i år var vi kun 80,men nu er vi 90 - og parat til at vise alle, hvordan vi har fået det efter flytningen siger Eva Top, der blev valgt som formand sidste år, og som selv bor i Gilleleje.

Foreningen indbyder nu til åbent hus lørdag 13:0-16:00, og den tager gerne mod nye medlemmer.

Alle foreningens medlemmer sysler med noget kreativt. De fleste tegner eller maler. Andre laver grafik, fotokunst eller keramik. Nogle er meget erfarne og gør det på nærmest professionelt niveau, andre er rene amatører, som får gode råd af de mere erfarne medlemmer. Hjemstedet er nu den tidligere indskolings blok på Ramløse skole, hvor tegnerne, malerne og keramikerne mødes, samt en del af medborgerhuset Ramhuset, hvor medlemmerne af grafik- og fotogrupperne mødes.

- De fleste kommer for at benytte vores værksteder på hverdagene, men vi har også en stor gruppe medlemmer, som stadig er aktive på arbejdsmarkedet, og som kun kommer for at benytte vores faciliteter i weekenden, siger Eva Top.

Medlemmerne er delt ind i grupper, som disponerer over værkstederne på forskellige dage. Mandagsmalerne mødes mandag, tirsdagsmalerne og billedmagerne gør det om tirsdagen. Portrættegnerne og akvarelmalerne mødes onsdag, og torsdag er det malergruppen Molevitten. Keramikerne og grafikerne har til gengæld rådighed over deres værksteder alle dage. Blandt de faste brugere er desuden medlemmerne af Kunsthus 51 Tisvilde.

-Flere af dem, der synes trafikforbindelserne er ringe, finder en måde at komme her ud på. Nogle kan selv køre, andre aftaler kørsel sammen med andre. De gode værksteder, samt vores andre aktiviteter, for eksempel kurser, udflugter til udstillinger, caféarrangementer opvejer besværet med at komme her til, siger Eva Top.

Ved åbent-hus-arrangementet på lørdag er det muligt at se de nyindrettede værksteder i blok 4 og RAMhuset på Ramløse skole. Begge steder kan de besøge nogle af husets brugere, mens de tegner, maler eller laver keramik eller grafik. Medlemmer af portrættegnerne tilbyder desuden at tegne lynportrætter af de besøgende ganske gratis. Der orienteres desuden om de kommende aktiviteter, for eksempel efterårsudstillingen i Helsinge Kulturhus, samt kroki-aftener, grafikkurser m.v.

Foreningen Kunstværkstederne Møllestien blev oprettet 1997. Indtil videre bevarer den ordet Møllestien i navnet - som et minde om de 22 år, man nåede at have hjemsted midt i Helsinge.