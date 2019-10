Man bør ikke flygte fra sorgen, men bør gå ind i den for at kunne komme videre, mener Jørn Henrik Olsen, der nu udgiver bogen »Lystid i mørket - essays om sorg, ensomhed og livsmod.« Foto: Allan Nørregaard

Flygt ikke fra sorg

Gribskov - 29. oktober 2019

Bøgerne står i dobbeltrækker på reolerne i Jørn Henrik Olsens »hule,« som han kalder det værelse i hjemmet i Gilleleje, hvor han skriver og læser. Han har brugt 20 år på at forske i sorg og ensomhed, fortæller han, mens han viser vej til sin anden »hule,« atelieret, hvor malerierne hober sig op, selvom han efter eget udsagn kun bruger 20-25 procent af sin tid på at male.

Han er en mand, der kan lide at fordybe sig, »min overfladiskhed stikker ikke så dybt,« som han siger med et smil. Han er uddannet teolog og har i mange år været underviser og forsker ved Københavns og Århus Universitet. De seneste fem år har han primært brugt sin tid på foredrag og på at formidle det store materiale om især sorg, ensomhed og kedsomhed, han gennem årene har fordybet sig i og tilegnet sig viden om.

Han udgiver cirka en bog om året, og endnu en er nu på trapperne, »Lystid i mørket,« med 20 essays om sorg, ensomhed og livsmod. Det er en folkebog, der henvender sig til alle, der har mærket sorg og ensomhed i deres liv, hvilket er langt de fleste, lyder det fra forfatteren.

- Jeg har beskæftiget mig en del med tanken om livets ulidelige lethed. Mange flygter væk fra livets smertepunkter, og min helt store mission er at formidle noget om disse smertepunkter, som ensomhed og sorg. Mit liv har bestået af meget forskning, og jeg har skrevet til alle, der interesserer sig for sorg, såsom læger, psykologer, hospicesygeplejesker og andre, der arbejder med det fagligt, siger han og nævner udgivelsen »Den Blå Ild« fra for tre år siden, der var »en tung og krævende bog« men som alligevel blev solgt i 2000 eksemplarer.

Den nye bog skal gøre emnet mere tilgængeligt med korte essays, som læserne vil kunne spejle deres egne oplevelser med sorg i, lyder det fra Jørn Henrik Olsen.

- Det skal give læserne en forbindelse mellem sig selv og det, de læser. Jeg vil gerne fordybelsen - at folk ikke springer over det, der er svært, siger han.

- Sorg er et livsvilkår.

Han tager bogen og citerer:

- Så længe du elsker, vil sorgen være der. Sorgen er til, fordi du har elsket. Og fordi du er blevet elsket. Sorgen har kærlighed og glæde som forudsætning.

Målet er også at få læserne til at forstå, at man kan gå til i at være en person, der søger adspredelsen. Hvis man ikke standser op, risikerer man at blive væltet omkuld af sorgen senere i livet, siger han.

- Man er nødt til at standse op for at kunne gå videre. Hvis man går ind i sorgen og spørger, hvorfor det skete, hvorfor lige mig, hvem er jeg som menneske, kommer man til at stille sig selv nogle centrale spørgsmål, som kan hjælpe med at finde ud af, hvad der er vigtigt i ens liv og hvad der ikke er, siger han.

- Det, som er svært at bære på, vil vi helst ikke tage ind. Men vi er nødt til at forholde os til sorgen, smerten og tabet.

Sorgens landskab Hans ord er ikke kun baseret på forskning. Han har også selv gået gennem store sorger i sit liv. Som da han og hans hustru Lutte mistede deres lille søn. Da hans far døde af kræft efter et kort sygdomsforløb. Og da en hel familie i Koefod-Svendsen slægten, som Jørn Henrik Olsen var i familie med og tæt forbundet med - døde under tsunamien i Thailand i 2004. Og så har det haft stor betydning for hans liv, at han tre gange som ung har været i livtag med døden, da han reddede mennesker fra at drukne på havet under sin opvækst på Bornholm.

- Jeg troede ikke selv, jeg ville overleve. Det har formet og dannet mig og gjort mig skarp på eksistentielle spørgsmål, siger han.

Han peger på, at det er vigtigt, man har nogen at gå i det, han kalder »sorgens landskab« sammen med.

- At vi har adgang til andre mennesker og at nogen har brug for os er afgørende. Man bliver et menneske igennem relationer til andre, siger han.

Sammen med Lutte, der har været hospicesygeplejerske de sidste 14 år, har han fem voksne døtre og ni børnebørn, som han bruger meget tid sammen med.