Flertal siger nej: Ingen dispensation til byggeri

Gribskov - 29. maj 2020

Sagen om byggeriet i Kirkestræde i Annisse har nu taget en ny drejning. Et flertal af politikerne i Udvikling, By og Land har på seneste møde valgt at gå i mod en anbefaling fra administrationen om at give dispensation fra lokalplanen til at bevare husets facader mod øst og vest, gavltrekanter og ovenlysvindue mod øst. Politikerne skulle tage stilling til disse punkter, efter Planklagenævnet valgte at ophæve kommunens afgørelse om, at de var i overensstemmelse med lokalplanen - og hjemvist dem til fornyet behandling i kommunen. Valget stod således mellem dispensationer fra den bevarende lokalplan i Gammel Annisse og en fysisk lovliggørelse, altså et krav om, at bygherre ændrer på bygningen.

- Et flertal er enige om, at vi mener, byggeriet skal overholde lokalplanen. Og med det svar, vi fik fra Planklagenævnet, krævede de her forhold en dispensation. Og når lokalplanen er bevarende, er der en årsag til det - og det er samtidig en sag, hvor der ikke er andre huse, der ligner det her. Vi ønsker at bevare det indtryk, der er i Gammel Annisse, siger formand for udvalget, Pernille Søndergaard (Nytgribskov.)

Erstatningskrav

Hun understreger, at det er en kedelig sag, fordi kommunen i første omgang havde givet bygherre tilladelse. Derfor venter der også erstatningskrav til kommunen.

- Vi skal have lavet en juridisk vurdering på, hvordan det ser ud. Der er flere erstatningssager i det. Men det får vi et overblik over fra administrationen. Sådan er det, når man laver fejl, så vil der komme erstatningskrav. Det er en rigtig kedelig sag, fordi nogle mennesker har brændt for det her byggeri. Men vi har en lokalplan, som vi skal følge, siger Pernille Søndergaard.

Splittet udvalg

Politikernes stemmer i sagen fordelte sig således, at Knud Antonsen (V) stemte for at give dispensation til gavltrekanterne, mens de øvrige medlemmer af udvalget stemte i mod. I forhold til at give dispensation til vinduer i facaderne og ovenlysvinduer stemte Venstre og Bo Jul Nielsen for, tre stemmer i alt, mens det øvrige udvalg stemte i mod med fire stemmer samlet set.