Politikerne i udvalget Børn, Idræt og Familie har valgt at gå videre med et forslag om at droppe vejning af børn i folkeskolen. Nu skal administrationen i første omgang se på sagen. Foto: Mikael Rieck

Send til din ven. X Artiklen: Flertal går ind for at droppe vejning af skolebørn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal går ind for at droppe vejning af skolebørn

Der er politisk medvind til et forslag om at undlade at stille skolebørn på badevægten, når de er til konsultation hos sundhedsplejersken

Gribskov - 30. oktober 2020 kl. 04:59 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Skal skolebørn på vægten, når sundhedsplejersken skal vurdere deres sundhedstilstand?

Et flertal i udvalget Børn, Idræt og Familie er villige til at åbne for at droppe vejningen. I første omgang er sagen nu landet hos kommunens administration, der skal forberede en konkret sag til politikerne frem mod deres næste møde.

»Udvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde en sagsfremstilling, der belyser, hvordan sundhedsplejen arbejder med trivsel, selvværd og det fysiske aspekt for det enkelte barn,« lyder det i referatet fra udvalgmødet.

For det kræver nogle overvejelser, før man tager skridtet, lyder det fra udvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft (V).

- Der er mange hensyn at tage. Hvilken rolle spiller det i den samtale, man skal have med børnene? For nogen børn betyder det noget at blive stille op vægten, og for andre gør det ikke. Hvis man er det barn, der vejer for meget eller for lidt, så ved man det godt, og så er det ikke sikkert, man har lyst til at stille sig på vægten, siger Natasha Stenbo Enetoft.

- Og det er ikke få kilo den ene eller anden vej, der nødvendigvis er afgørende, mener hun.

Og selvom flertallet hælder til at droppe vejningen, vil politikerne tage administrationens input til efterretning.

- Flertallet ser ud til at ville afskaffe vejning, men hvis administrationen vender tilbage og siger, at det er det bedste værktøj, de har, så lad os tage en snak derfra, siger hun.

Forsøg i Kolding Forslaget om at se på muligheden for at afskaffe vejning kommer fra Nytgribskovs medlem af byrådet Morten Klitgaard, der har søgt inspiration hos Kolding Kommune, der på forsøgsbasis har droppet vejning af børn.

Inden politikerne behandlede forslaget, sagde Claus Herbert, centerchef for dagtilbud og skoler i Gribskov Kommune, at udvikling i vægt er en del af sundhedsplejens opsporende og forebyggende arbejde.

Han sagde dog også, at sundhedsbegrebet er bredere end et spørgsmål om vægt, motion og kost.

- Sundhedsbegrebet er langt bredere end kun et spørgsmål om vægt, motion og kost. Gennem de senere år er der kommet øget fokus på mental sundhed og den tætte sammenhæng, der er mellem mental, fysisk og social trivsel. Men stadig er måling af vægt og højde en helt konkret indikator på vægtudviklingen.

Jens Meldgaard Bruun, der er overlæge og klinisk professor i ernæring ved Steno Diabetes Center Aarhus, har tidligere sagt til Frederiksborg Amts Avis, at han mener, det er vigtigt at finde ud af, hvad der er af fordele ved at undlade at veje børn og følger derfor projektet i Kolding Kommune med interesse.

- Det er vigtigt at finde ud af, hvad der er godt ved idéen, og også hvad man skal være opmærksom på, siger han

Professoren mener dog, at det primære fokus bør ligge på, hvordan man taler om vægt fremfor selve vejningen.

- Alle børn ved jo, hvordan vægthierarkiet er i skolen, ligesom de ved, hvem der er bedst til fodbold og matematik. Så man skal ikke tro, at børnene ikke selv ved det, og at man gør dem en tjeneste ved ikke at tale om det. Det vigtige er, hvordan man taler om det. Så det er en interessant og vigtig problemstilling at tage op, mener Jens Meldgaard Bruun.