Det skal blandt andet være slut med at ryge i arbejdstiden - også udendørs - når man er ansat på et af kommunens plejecentre, hvis byrådet vedtager røgfri arbejdstid.Foto: Karl Erik Frederiksen

Artiklen: Flertal for røgfri arbejdstid for kommunens ansatte

Flertal for røgfri arbejdstid for kommunens ansatte

Røgfri arbejdstid betyder, at medarbejderne ikke må ryge, mens de er på arbejde - heller ikke i arbejdsgiverbetalte pauser eller uden for arbejdspladsens matrikel.

Et flertal i Ældre, social og sundhedsudvalget har indstillet til byrådet at vedtage røgfri arbejdstid for de ansatte på kommunale arbejdspladser.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her