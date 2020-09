Flertal fastholder to-årig budgetaftale - Konservative og DF ikke med

Det to-årige budgetforlig fastholdes, har et flertal i byrådet indgået aftale om.

Gribskov - 23. september 2020 kl. 21:11 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i byrådet i Gribskov har onsdag aftalt at fastholde den to-årige aftale som blev indgået i 2019.

Aftalen er indgået af: Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Nyt Gribskov. Dermed er Dansk Folkeparti og Konservative ikke længere en del af aftalen.

Sidste år indgik et samlet byråd ellers budgetforlig med titlen "Ét samlet Gribskov" - en budgetaftale, der indebar en række besparelser, herunder på ældreområdet. Denne budgetaftale fastholdes i sin helhed af et flertal, »da der ønskes at skabe et forsat samlet langsigtet strategisk sigte med kloge investeringer, vækst og ikke mindst en økonomi i balance,« lyder det i en pressemeddelelse.

- Det er det store arbejde, der skete sidste år i forbindelse med budget 2020-2023, der gør, at vi nu samlet kan fastholde vores 2-årige aftale. Det er jeg både glad og stolt over. Sidste år måtte vi tage nogle svære valg og benhårde prioriteringer. I år kan vi høste frugten af det arbejde, siger borgmester Anders Gerner Frost i pressemeddelelsen.

Grundlaget for den aftale, som netop er indgået er, at den skal sikre en likviditet på minimum 100 millioner kroner. i hele perioden, og at den skal sikre, at servicerammen bliver overholdt.

- Administrationen er kommet med et oplæg, som vi har fulgt - dog med nogle få tilretninger og tilføjelser. Det har været et godt og konstruktivt forhandlingsrum, og jeg takker mine kolleger i Byrådet for en god proces," siger borgmester Anders Gerner Frost.

Ikke spare på dagplejen En af tilretningerne handler om dagplejen. Administrationen havde foreslået, at gå fra 3 til 4 barns model i dagplejen. Det forslag er ikke kommet med. Et enigt byråd har ikke ønsket at ændre dette. Dermed fastholder Gribskov Kommune modellen med 3 børn i den enkelte dagpleje

- Det er et kompromis, som vi ikke ønsker at indgå. Vores dagplejemodel er helt særlig. Den er vi stolte af, og den er stadig meget ny. Derfor har vi prioriteret at fastholde den. Det er endnu et eksempel på, at vi arbejder videre med aftalen: Ét samlet Gribskov - hvor fokus er på løsninger, der underbygger strategien om en kommune, der sætter rammen for kloge investeringer, prioriteringer, vækst og udvikling i hele Gribskov - også når det gælder vores børn, siger borgmesteren.

Venstres Birgit Roswall gør desuden opmærksom på i en pressemeddelelse, at Venstre glæder sig over, der er afsat en sundhedspulje på to millioner kroner til blandt andet at hjælpe demensramte og pårørende til disse.

Også Natasha Stenbo Enetoft (V), har sendt en meddelelse til pressen, hvor det fremgår, at Venstre er særligt glad for, at dagplejen undgik besparelser - og at der nedsættes en arbejdsgruppe på 10. klasse-området.

Vil stemme for, men ikke med I en pressemeddelelse siger Trine Egetved (K), at hun vil stemme for budgetaftalen, men ikke kan være med i den.

- Vi er et ansvarligt parti, som stemmer for budgettet, ligesom man i Folketinget har tradition for, at alle stemmer for finansloven, selvom man ikke er med i aftalen. Men selve budgetaftalen er så langt fra vores værdier, at vi ikke kan være med i den i år.

Det begrundes blandt andet med, at partiet ikke vil være med til at optage flere lån, at Konservative ikke tror på, at budgettet holder, og at der bør sættes flere penge af til almenområdet i skoleregi.

Dansk Folkeparti meddelte allerede mandag aften, at partiet trak sig fra forhandlingerne - blandt andet fordi, partiet ikke kunne få plads i økonomiudvalget, samt et ønske om at rulle besparelser på serviceniveau i ældreplejen tilbage ikke blev imødekommet.