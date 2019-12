Se billedserie Thomas Mikkelsen, leder af Elverhøjen i Græsted, glæder sig over, at der bliver flere hænder til vuggestuebørnene med tildeling af midler fra en pulje under Socialstyrelsen. Foto: Camilla Nissen.

Flere voksne til sårbare børn

Gribskov - 20. december 2019 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremover vil der være flere voksne til at tage sig af de mindste børn i børnehuset Elverhøjen i Græsted. Institutionen har netop fået 2,4 millioner kroner bevilget over de næste tre år fra en pulje under Socialstyrelsen, som giver mulighed for at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Det skyldes, at institutionen har mange udsatte børn i alderen 0-2 år. Konkret gives tilskuddet til dagtilbud, hvor der er mindst 25 procent af de 0-2 årige børn, hvis forældre får mindst 80 procent økonomisk fripladstilskud.

- Vi er meget glade og heldige, at vi er kommet i betragtning til puljen, som 400 institutioner i hele landet har fået del i. Konkret skal pengene bruges på flere uddannede voksne til de mindste børn. Vi ved, at de første 1000 dage i børnenes liv er super vigtige, og vi skal blive endnu dygtigere til at forebygge negativ social arv, siger Elverhøjens leder, Thomas Mikkelsen.

Konkret vil det betyde, at bemandingen i perioder med spidsbelastning vil være tre børn pr. voksen i vuggestuen frem for fire børn pr. voksen i dag.

- Så allerede nu vil vi komme op på finanslovens målsætning om minimumsnormeringer, og efterhånden som beslutningen bliver indfaset, vil vi kunne øge normeringen yderligere. Så vi går en ny tid i møde. Vi har også fået mange positive henvendelser fra forældrene, siger Thomas Mikkelsen.

Trivsel skal forbedres

Han peger på, at en trivselsmåling, som alle dagtilbud skal lave to gange om året, en såkaldt TOPI, også har vist, at der er børn, som ikke trives.

- Vi har godt kunnet se på børnene, at nogen har brug for en ekstra indsats. Vi laver to gange om året en TOPI, hvor vi vurderer trivslen, og med en rød markering er der en alvorlig bekymring, med en gul er der øget opmærksom og en grøn gives til børn i almindelig trivsel. På landsplan er der normalt fem procent røde, 10 gule og resten er grønne. Men i sidste måling havde vi kun 50 procent grønne og 12 procent røde i vuggestuen, så der er børn, der har brug for en ekstra indsats. Med disse midler bliver der mere tid til det enkelte barn og mere tid til tværfagligt samarbejde med blandt andre sundhedsplejen, talepædagoger, børnefysioterapeuter og psykologer fra PPR (Pædagogisk Psykologisk rådgivning, samt ind i mellem familierådgivere, siger Thomas Mikkelsen.

Behovet for den ekstra indsats har været der længe, og Thomas Mikkelsen peger på, at man også har haft fokus på det i det pædagogiske arbejde indtil nu.

- Men med en ekstra bevilling bliver det nemmere at arbejde målrettet med indsatsen, siger han.

Elverhøjen har omkring 80 børn i alt, hvoraf 28 i øjeblikket går i vuggetue. Institutionen er normeret til 36 vuggestuebørn.

Formand for udvalget for Børn, Idræt og Familie, Natasha Stenbo Enetoft (V) er også glad for den økonomiske håndsrækning til Elverhøjen, som hun kalder en dejlig julegave

- Vi er i forvejen opmærksomme på sårbare børn gennem Gribskovmodellen med en tidlig indsats, men det er selvfølgelig dejligt med en økonomisk håndsrækning. Det bliver godt at se, hvilken betydning, det får for børnene, siger hun.

- Det giver en enestående mulighed for at bruge nogle pædagogiske værktøjer via mere pædagogisk personale, så man kan hjælpe børnene yderligere. Det er en mulighed, vi ellers ikke umiddelbart kan give alle institutionerne fra kommunalt hold, siger hun.