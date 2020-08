Antallet af sager om vanvidsbilister er stigende. Foto: David Diaz Official - stock.adob

Send til din ven. X Artiklen: Flere vanvidsbilister hærger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere vanvidsbilister hærger

Gribskov - 13. august 2020 kl. 04:00 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cecilia Bang havde netop været oppe for at se til sin hest i Græsted. Da hun drejer ud på den smalle og stærkt kringlede Dønnevældevej, er der ingen biler i nærheden. Men ud af det blå kommer to biler ræsende. Den ene, en sort BMW, forsøger i et sving med 120-140 km/t. at overhale hende.

Men der er ikke plads. En modkørende kører direkte imod fartsynderen. For at undgå et frontalt sammenstød blokerer Cecilia Bang bremsen. BMW'en når kun lige akkurat ind i tide.

Men den bil, den ligger og kører ræs med, når ikke at ænse den hårde opbremsning. Med 100 km/t. smadrer han ind i Cecilia Bang. Bagefter stikker begge biler af.

- Lige nu sidder jeg i et mørkt rum og har hjernerystelse, piskesmæld og synsforstyrrelser. Jeg har det ikke så godt, siger Cecilia Bang her nogle uger efter ulykken,

Men Cecilia Bang er langt fra den eneste, der har oplevet de fartglade bilister. Mens 19 personer i 2019 blev sigtet for at overskride fartgrænserne med mere end 100 procent, er antallet i årets første seks måneder allerede nu på 31 sigtelser. På fire år er antallet af sager om vanvidskørsel blevet fordoblet.

I fredags faldt der ligeledes en historisk dom i Københavns Byret, da en 24-årig mand fra Hvidovre blevet idømt 30 dages betinget fængsel for at køre 156 kilometer i timen over Langebro i København. Det er første gang, at en fartoverskridelse alene har resulteret i en fængselsstraf.

I Græsted, hvor ulykken med Cecilia Bang skete, har borgerne gentagne gange klaget over vanvidsbilister, der ligger og kører ræs. Skal man problemerne til livs, er hårde straffe nødvendige, mener Pernille Sølind Ehlers, chefkonsulent hos Rådet for Sikker Trafik.

- Vi ved, at noget af det, de her bilister er allermest bange for, er at miste kørekortet. Det er virkelig noget, de frygter. Jo højere opdagelsesrisikoen er, jo bedre er det, siger hun.