Flere svigtede børn vil søge erstatning

Gribskov - 14. juni 2021 kl. 21:01 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Nu vil endnu flere tidligere anbragte elever fra den lukkede kostskole Havregården kræve erstatning fra myndighederne.

- Vi har været meget tæt på at være klar til at stævne, men på grund af den opmærksomhed, sagen har fået, er det væltet ind med andre, der gerne vil være med, lyder det fra Mads Pramming, elevernes advokat.

For knap to måneder siden kom det frem, at 10 tidligere elever ville rejse erstatningskrav mod myndighederne, der ikke opdagede det svigt, som børnene på skolen blev udsat for: Seksuelle overgreb, vold, stofmisbrug og selvmordsforsøg fandt sted blandt børnene over flere år.

I alt er det 17 elever, der samlet vil rejse et erstatningskrav.

- Vi vurderer, at alle kan indgå i sagen, da de alle fortæller, de har været udsat for grimme ting, siger Mads Pramming.

- Det er ikke utænkeligt, at nogle ender med ikke at få noget - hvis modparten får held med at vise, at det for nogle ikke er tilstrækkeligt bevist. Men det, tror jeg, det er, og jeg tror, det er alt eller intet til dem alle.

»En god sag« Som det tidligere har været fremme, så vil kravet med sikkerhed blive rejst mod Socialtilsyn Hovedstaden, som først i 2019 satte skolen under skærpet tilsyn, samt Arbejdstilsynet, der tilbage i årene 2014 og 2016 gav flere påbud til kostskolen, men tilsynet orienterede ikke de sociale myndigheder.

- Vi har en god sag mod de to tilsyn, som havde det overordnede overblik og ansvar, mener Mads Pramming.

Spørgsmålet er, om kravet også vil blive rejst mod kommunerne, der anbragte børnene på Havregården - hvis ledelse tog elever ind med vanskeligheder, skolen ikke var godkendt til. Men det er ikke afklaret endnu.

- Der er ingen tvivl om, at kommunerne har svigtet - nogle af dem har svigtet allergrovest, fordi de har vidst konkret, hvad der skete for det enkelte barn. Men at tage kommunerne med ind, komplicerer en sag, der i forvejen er kompliceret, og det bliver en sag inde i sagen. Pludselig sidder der 17 advokater for hver kommune på den anden side af bordet. Det er et dilemma, lyder det fra Mads Pramming.

Uanset hvilke specifikke myndigheder erstatningssagen bliver rejst imod, vil det være staten, man kræver erstatning af - og dermed vil slutresultatet være det samme, tilføjer de tidligere elevers advokat: Det skyldes, at kravet rejses efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 3 - som staten er bundet af - hvor det blandt andet lyder, at ingen må underkastes umenneskelig eller nedværdigende behandling.

Mindst 300.000 kr. De tidligere elevers krav vil lyde på mindst 300.000 kroner til hver af dem. Det var det beløb, som Godhavndrengene blev tilkendt i februar i år. Og det er også tilfældet i alle de andre lignende erstatningssager ifølge Mads Pramming. Men det handler ikke om pengene.

- For mine klienter føles det som et massivt svigt, at det kunne og burde været undgået. Det var en kæmpe katastrofe, og de har det dårligt i dag på grund af det svigt. Det vil de selvfølgelig gerne have, at der er nogen, der bliver stillet til regnskab for. Og jeg er sikker på, at det for mine klienter også handler om at forhindre, at det sker igen for andre børn - at myndighederne vågner op, har Mads Pramming tidligere udtalt om søgsmålet.

Han regner med at kunne sende en stævning af sted inden sommerferien.

Da det kom frem, at tidligere elever ville kræve erstatning fra myndighederne, lød det fra Socialtilsyn Hovedstaden til DR, at tilsynet har ført de tilsyn, som de er forpligtet til efter loven. Fra Arbejdstilsynet lød det, at de havde fokus på Arbejdsmiljøet, og i første omgang ikke vurderede, at eleverne havde det så dårligt, at de skulle indberette det.

