Flere privatskoler åbner i denne uge - skoleleder er bekymret

Gribskov - 14. april 2020 kl. 12:20 Af Camilla Nissen

På torsdag er Søborg Privatskole klar til at åbne delvist for børn i 0.-5. klasse samt for Skovbørnehaven efter regeringens anvisninger. Dermed er skolen klar til at tage mod eleverne tidligere end de kommunale skoler, der åbner mandag den 20. april.

- Vi er klar med markeringstape på gulvet og spritsluser alle strategiske steder. Vi har havedøre i alle klasser, så man kan komme ind én ad gangen via spritslusen. Vi har store udearealer, så det er muligt at være ude og blive undervist der, siger skoleleder Lars Willer.

Men det er ikke uden bekymring for skolens personale.

- Det her kan gå helt galt, hvis personalet bliver syge. Vi kan jo ikke stampe et tilsvarende antal vikarer op, så det er virkelig gambling, mener skolelederen.

- Desværre er vores branche udpeget til at være forsøgskaniner, men vi gør det så godt, vi kan. Men vi må sige til personalet, at de skal passe på sig selv, siger Lars Willer og peger på, at der er mange detaljer - for eksempel må personalet ikke sidde over for en elev, men ved siden af.

Han fortæller, at der under corona-epidemien har været tre familier med børn i 1. klasse, hvor børnene også har fået det.

- Der er ikke gået epidemi i den her, men vi ved, at børnene også har været syge. Min alarmklokke er, at det ikke er sundhedspersonale, men lærere og pædagoger, som er sat til at udføre arbejde på ordre fra Sundhedsstyrelsen, siger Lars Willer.

- Statsministeren har også sagt, at det er medtaget i modellerne at »børn er børn.« Man kan ikke skælde dem ud for at komme til at lege og blive ivrige, siger Lars Willer.

Han har ikke hørt fra forældre om bekymringer ved den delvise genåbning.

- Vi har skrevet, at forældrene gerne må henvende sig, hvis de er bekymrede, og det er jo også meldt ud, at det straffes som fravær, hvis man ikke møder op. Men jeg har ikke hørt fra nogen. Mit gæt er dog, at det måske kun er halvdelen, der kommer torsdag, og at nogen lurepasser indtil næste uge, siger han.

Han peger i øvrigt på, at bestyrelsen og dermed forældrekredsen har været inde over planlægningen.

Realskole åbner onsdag

Allerede onsdag tager Helsinge Realskole atter i mod skoleelever op til 5. klasse, ligesom børnene i Bøgeskovgård børnehave kan møde ind.

- Som følge af statsministerens udmelding i mandags åbner vi fra onsdag d. 15. april børnehave, SFO og skole (0. - 5. årgang). For 6. - 9. årgang fortsætter hjemmeundervisning over Teams. Fra d. 15. april kører hele skolen med normale skemaer. Det betyder, at alle elever får deres normale undervisning enten på skolen eller over Teams. Vi planlægger åbningen i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I løbet af tirsdag d. 14. april vil I modtage nærmere information om, hvordan vi vil åbne børnehave, SFO og skole på den bedste og mest ansvarlige måde, skriver skoleleder Jeppe Møller Tobberup på Helsinge Realskoles hjemmeside.

Også Alme Skole åbner efter planen onsdag for 0.-5. klasse, oplyser skolens kontor.

Gribskov Lilleskole i Mårum oplyser på skolens hjemmeside, at den åbner for 0.-5. klasse mandag den 20. april - og altså er på linje med de kommunale skoler.

- Dagene efter påske og frem til genåbningsdagen bruger vi på at indrette og klargøre skolen inde og ude, så vi er parate til at modtage eleverne på den bedst mulige måde. Vi følger selvfølgelig undervisningsministeriets og sundhedmyndighedernes retningslinjer, skriver skolen.