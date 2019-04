Se billedserie Friplejehjemmet kan Bøgelunds jord til venstre for Gribskov Gymnasium (midt i billedet). Foto: Allan Nørregaard

Flere private selskaber vil drive nyt friplejehjem

Gribskov - 26. april 2019 kl. 03:21 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskov Kommune går nu i gang med at udpege et areal, hvor et privat selskab kan bygge et friplejehjem. Baggrunden er, at et andet friplejehjem, der åbner på Bavne Ager i Gilleleje til september i år kun kan dække behovet for plejehjemspladser i tre år, skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

I første omgang peges der på to arealer i Helsinge samt et enkelt i Græsted. Arbejdet sættes i gang efter at direktøren for plejeselskabet Altiden Miriam Toft den 9. februar i år over for Frederiksborg Amts Avis bebudede, at det nu ville undersøge muligheden for at opføre et friplejehjem i Helsinge.

Siden har flere andre aktører ligeledes vist interesse for at bygge privat plejehjem, fremgår det af dagsordenen for et møde i fagudvalget Udvikling, By og Land torsdag.

Altiden - tidligere Aleris, der først offentligt tilkendegav interessen, driver i forvejen de to kommunale plejehjem Skovsminde i Græsted og Bakkebo i Gilleleje, som til sammen har 175 ansatte.

- Det er glædeligt, at flere vil etablere plejehjem i Gribskov. Allerede i dag er der hårdt brug for flere plejehjemspladser, og om få år vil vi få mange flere plejekrævende ældre, som får behov for en plads, siger formanden for Ældre, Social og Sundhed Birgit Roswall (V).

-Etableringen af friplejehjem udfordrer dog også kommunens økonomi. Generelt er det er dyrere at anvise borgere en plejehjemsplads end det er at sørge for tilsytrækkelig med hjemmehjælp, sygepleje og anden pleje i borgernes eget hjem, siger Birgit Roswall blandt andet.

Velfærdsdirektør Mikkel Damgaards, Gribskov Kommune, oplyser, at behovet for plejehjemspladser er stærkt stigende.

- Vi har nu over 40 på venteliste til en plejehjemsplads. Inden det ny friplejehjem i Gilleleje, åbner kan vi belægge over halvdelen af pladserne. Om yderæligere tre år vil vi igen have behov for flere plejehjemspladser, som kan dækkes, hvis der åbner et nyt friplejehjem.

- Det er der stor interesse for. Vi har fået henvendelse fra seks eller syv private aktører, som vil være interesseret i at drive eller opføre friplejehjem i Gribskov, siger Mikkel Damgaards.

Administrationen i Gribskov Kommunes peger på to arealer i Helsinge og ét i Græsted, der vil være velegenet til opførelsen af et friplejehjem.

Det ene er et 32.000 kvadratmeter stort areal mellem Gribskov Gymnasium og Høbjerg Hegn, hvor der er i forvejen er planlagt 30 midlertidige studieboliger. Det andet areal er en 13.000 kvadratmeter stor grund vest for Nordstjerneskolen, hvor Helsingebadet tidligere lå, og hvor det har været meningen at opføre et kampsportshus.

I Græsted peges på en brakmark over for plejehjemmet Skovsminde ved Græsted Station Syd, hvor MG-Gruppen og Græsted-Gilleleje Kommune havde planer om at opføre en svømmehal.

I følge administrationens tidsplan skal al dialog med private aktører samt udbudsrunde og politisk godkendelse være overstået medio 2020, hvor byggeriet skal kunne gå i gang, skriver Frederiksborg Amts Avis, hvor der kan læses mere om planerne.