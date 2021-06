Det er første gang, Godhavn modtager påbud fra socialtilsynet. Foto: Jeppe Helkov Foto: Jeppe Helkov

Flere påbud: Godhavn får kritik af socialtilsynet

Gribskov - 28. juni 2021 kl. 04:08 Af Nicklas Skyum Clausen Kontakt redaktionen

Døgninstitutionen Godhavn har efter et uanmeldt tilsyn 12. marts, der blev fulgt op af yderligere to anmeldte tilsyn 23. og 24. marts, fået tre påbud fra Socialtilsyn Hovedstaden.

Det fremgår af den nyeste tilsynsrapport fra stedet, der er blevet offentliggjort i juni.

To af de tre påbud relaterer sig til brugen af magtanvendelser på Godhavn. Blandt andet skal bestyrelsen på Godhavn inden 1. juli sende en handleplan til tilsynet, der sikrer, »at medarbejderne på stedet kender forskellen mellem ikke-fysisk magt og forskellige typer af magtanvendelse.«

Tilsynet fandt sted kort tid efter TV2-dokumentaren »Nødråb fra børnehjemmet« løb over skærmen. I dokumentaren medvirkede blandt andre to drenge, der i 2016 var anbragt på stedet, som med mobiltelefon havde optaget hændelser, de selv havde oplevet som unødvendige magtanvendelser.

Kristina Vang Jensen, konstitueret tilsynschef hos Socialtilsyn Hovedstaden, afviser dog, at timingen for tilsynet har noget at gøre med dokumentaren.

- Overhovedet ikke. Det var faktisk planlagt i januar, men måtte udskydes grundet coronasituationen, siger hun og fortsætter:

- Vi vidste godt, der var en udsendelse på vej, og vores rapporter er også en del af den, men vi vidste ikke mere end det.

Alt skal indberettes

I dokumentaren fremgik det desuden, at der i 2016 har været magtanvendelser på Godhavn, som ikke blev indberettet.

Nu tyder det på, at historien har gentaget sig. Socialtilsyn Hovedstaden skriver i dets første påbud til Godhavn, at bestyrelsen skal sikre, at medarbejderne kender »reglerne for registrering og indberetning af magtanvendelse.«

Af tilsynsrapporten fremgår det, at det er børn og unge på stedet, der har givet udtryk for de manglende indberetninger: »Samtidig finder socialtilsynet det bekymrende, at der er børn/unge som beskriver konkrete hændelser, hvor socialtilsynet vurderer på det beskrevne, at der er blevet udøvet magt, men som ikke er blevet indberettet til socialtilsynet,« skriver socialtilsynet.

- Det er noget, vi tager meget alvorligt, fordi man er forpligtet til at registrere og indberette de magtanvendelser, der finder sted. Der har på Godhavn været magtanvendelser, der ikke er blevet indberettet, siger Kristina Vang Jensen,

- Der er beskrivelser af episoder, der indikerer, at der har fundet magtanvendelser sted, der ikke har været indberettet, fortsætter hun.

I tre tilsynsrapporter fra perioden 2018-2020 skriver socialtilsynet, at børnene har en "oplevelse af, at der var forskel på medarbejdernes håndtering af konflikter."

- I 2016 så vi, der var en manglende forståelse for og klarhed over, hvornår noget fra at være en pædagogisk indsats og så til at være en magtanvendelse. Der havde vi et tilsynsmæssigt forløb med Godhavn på det tidspunkt. Forholdene blev markant bedret. Men nu erfarer vi så, at der er magtanvendelser, der dengang og nu ikke er blevet indberettet, og det tager vi meget alvorligt siger Kristina Vang Jensen.

Påbuddene til Godhavn skal nu sikre, at procedurerne for indberettelse af magtanvendelser på stedet forbedres.

Erkender proceduresvigt

Fra Godhavns side erkender forstander Søren Skjødt, at påbuddene rammer nogle »reelle proceduresvigt, vi har haft«. Han understreger også, at Godhavn har forholdt sig til påbuddene, og har iværksat flere konkrete initaitiver, der skal sikre, at alle magtanvendelser fremover vil blive indberettet.

- Vi har allerede gennemført tre konkrete initaitiver; individuel og fælles undervisning samt en test af personalet. Endvidere har vi udviklet nye procedurer med en indbygget sikkerhed, så vi ikke igen havner med episoder, der ikke bliver indberettet, siger Søren Skjødt.

Han tilføjer, at man også har reageret på påbud nummer to og tre. Andet påbud handler om, at Godhavn skal sikre, » at, indsatsen, dokumentationen af indsatsen og udførelsen af magtanvendelser tager afsæt i et børneperspektiv og omsorgsfokus«.

- Her er vi blandt andet i dialog med nogle eksterne, så vi får en slags ombudsmand, der kan sikre et børneperspektiv i denne her formidling, siger Søren Skjødt.

Desuden er skolens elevråd blevet inddraget i arbejdet, ligesom der er blevet udarbejdet en børnetrivsels-APV, lyder det.

Elev fik hjernerystelse

Af tilsynsrapporten fremgår det, at børnene på Godhavn har fortalt om eksempler, hvor medarbejdere har ageret unødigt voldsomt og provokerende over for dem.

Desuden oplyser en handlekommune om, at en ung i forbindelse med en magtanvendelse pådrog sig en hjernerystelse.

Forstander Søren Skjødt anerkender børnenes oplevelser, siger han.

- Jeg kan ikke genkende isolerede episoder, men hvis det er børnenes oplevelse, så skal vi forholde os til det, siger han.

Arbejdet for Godhavn består i, siger han, at finde nogle »rum«, hvor børnene synes, de kan komme ud med deres oplevelser.

- Der, hvor det er vanskeligt for barnet, vil vi forsøge at inddrage forældre, kontaktpersoner eller kontaktpædagog bedre. Så barnet bedre kan fortælle sin side af sagen, siger Søren Skjødt.

På rette vej

Det tredje påbud, Godhavn har fået, handler om, at Godhavn skal sikre sig, at to tredjedele af de pædagogiske medarbejdere på stedet har relevant efteruddannelse på minimum diplomniveau.

Også her er man godt på vej, siger Søren Skjødt:

- Vi noterer det, og ser det som en mulighed for at kvalificere vores indsats yderligere. Det er hverken en national standard eller et nationalt krav, men vi vælger at se det som en mulighed for yderligere at kvalificere vores behandlingsindsats, siger han.

Han tilføjer, at der er lagt en uddannelsesplan og sat mål for, hvor mange medarbejdere, der skal påbegynde overbygningen over en treårig periode.

- Vi har gennem mange år fundet god mening i intern uddannelse ved blandt andet introforløb. Men vi anerkender, at der er en risiko for, at institutioner lukker sig om sig selv. Så eksterne efteruddannelsesforløb, det imødekommer vi, siger Søren Skjødt og tilføjer:

- På den måde mener jeg, at vi har opfyldt de her handleplanspunkter i forbindelse med de tre påbud.

Fra Socialtilsyn Hovedstadens side lyder det da også, at indtrykket er, at Godhavn er godt på vej til at opfylde påbuddene:

- Ud fra hvad vi har set indtil nu, er det vores forventning, at påbuddene bliver opfyldt, siger Kristina Vang Jensen.

Hun tilføjer, at tilsynet snart vil besøge Godhavn igen.

