Flere områder ramt af indbrudsbølge

På Frederiksborgvej i Helsinge er der således gået ud over tre forskellige villaer, hvor tyvene henholdsvis er trængt ind via soveværelsesvindue, terassedøren og et knust vindue. To af stederne er det ikke opgjort, hvad der er blevet stjålet, mens tyvene fra en af villaerne er sluppet afsted med smykker. Også på Østergade i Helsinge har der været indbrud i løbet af lørdagen via et opbrudt rude i bryggerset, hvor der ligeledes er blevet stjålet smykker. Også på Haragervej har en villa haft ubudne gæster via et aflistet vindue, hvor kosterne endnu ikke er blevet opgjort.