Flere navne på plakaten: Musik i Lejet hyrer danske legender

- Det er et helt særligt år. Både festivaler, musikere og branchen i bred forstand har haft uvante vilkår det seneste år. Derfor var det helt naturligt at se på, hvilke tiltag vi kunne bidrage med for at støtte en branche i krise. De fleste danske musikere glæder sig helt vildt til at komme ud og spille under åben himmel for et levende publikum, siger Andreas Grauengaard programansvarlig og skaber af festivalen.