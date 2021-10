Pernille Søndergaard, gruppeformand for Nyt Gribskov, har en mission om at få flere kvinder ind i lokalpolitik. Det får opbakning fra partiets bestyrelse. Foto: Allan Nørregaard

Flere kvinder i byrådet? Parti forsøger med krydsliste

Gribskov - 07. oktober 2021 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Anders Gerner Frost står som borgmester øverst på stemmesedlen for Nyt Gribskov, og som nummer to finder man spidskandidat Pernille Søndergaard. Og et godt stykke ned ad listen står fortsat skiftevis et navn på en mandlig kandidat og en kvindelig kandidat. Det er helt bevidst, oplyser Nyt Gribskov, der har valgt at bruge krydsopstilling som opstillingsmetode ud fra et ønske om at øge diversiteten i lokalpolitik.

- Vi mener, at diversitet også er vigtigt i lokalpolitik, lyder det fra formand for Nyt Gribskovs bestyrelse, Henriette Ifanger.

Målet er at gøre byrådet repræsentativt, lyder det fra gruppeformand Pernille Søndergaard, som peger på, at der minimum er 50 procent af vælgerne, der er kvinder, mens der er cirka 35 procent lokalpolitikere, der er kvinder.

Og Nyt Gribskov stemmeseddel er da heller ikke fifty-fifty, når man ser på fordelingen mellem mænd og kvinder. Ud af 22 kandidater er syv af dem kvinder.

- Vi er først i mål, når vi kan lave krydsopstilling hele vejen ned, altså når lige så mange kvinder som mænd stiller op. Det er også derfor, Pernille Kromann Sams og jeg har lavet initiativet Ladies Lounge, hvor vi blandt andet fortæller om at være kvinder i politik. Jeg tror, det handler om, at kvinder er meget grundige og gerne vil vide rigtig meget om, hvad det er, de stiller op til og være sikre på, at de kan løfte opgaven 120 procent. Og vi er måske for dårlige til at formidle, hvad lokalpolitik egentlig er, og hvad man får ud af det. Så det tror jeg, vi skal blive bedre til, siger Pernille Søndergaard.

Hun mener, at den traditionelle metode, hvor man prioriterer kandidater på et opstillingsmøde, gør det svært for kvinder at komme højt op på listen.

- Det handler om, hvor god du er til at samle mange, når man gør det på den traditionelle måde, og der må jeg bare sige, at i min verden er det ikke demokrati, og derfor vil vi gerne understøtte diversiteten. Der har vi et bagland, der er enige i, at det vil vi gerne, så derfor laver vi krydsopstilling. Det kræver, at man har nogle vedtægter, der gør, at man har krydsopstilling som mål og en afstemningsmetode, der afspejler det, siger Pernille Søndergaard.

Vigtig del af diskussionen Kasper Møller Hansen, valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, understreger, at det har stor betydning, hvor kandidaterne er placeret på stemmesedlen.

- Der er andre partier, der har brugt krydsopstilling tidligere, for eksempel Socialdemokratiet i Borgerrepræsentationen i København. Og vi ved, at placeringen af kandidater betyder enormt meget. Så hvis man gør det på denne måde med krydsopstilling, så sikrer man en næsten lige adgang på stemmesedlen, siger Kasper Møller Hansen.

Han nævner også, at den øverste kvinde på en liste ofte får et højere stemmetal, end placeringen på listen havde lagt op til.

- Så hvis man laver skiftevis opstilling, sikrer man i en vis udstrækning, at kvinderne får en bedre mulighed, end hvis de var blevet placeret af partimedlemmerne ved en afstemning, som man traditionelt gør på et opstillingsmøde, siger valgforskeren.

Han mener, det er en vigtig del af ligestillingsdiskussionen, som Nyt Gribskov her er gået ind i.

- Skiftevis opstilling kan være vigtigt i forhold til, at man som vælger starter ovenfra og ned, når man kigger på stemmesedlen og skal afgive sin stemme.

Han mener samtidig, at der også er andre faktorer, der skal ses efter, hvis man skal i mål med ligestillingen.

- Det er et godt skridt, men man er også nødt til at tage de næste skridt, som for eksempel handler om, hvorvidt kvinderne på listen har de samme økonomiske midler til at føre valgkamp, og hvor mange valgplakater, de kan få hængt op, siger han.

Derudover er der også andre ting, der spiller ind, når man taler om diversitet, såsom alder, beskæftigelse, og hvor i kommunen, man bor.

Fakta om kønsfordeling blandt kandidaterne:

S: 2 kvinder ud af 7 - 28,6

R: 2 kvinder ud af 9 - 22,2

K: 2 kvinder ud af 13 - 15,4

NB: 2 kvinder ud af 7 - 28,6

NG: 7 kvinder ud af 22 - 31,8

SF: 3 kvinder ud af 8 - 37,5

DF: 1 kvinde ud af 7 - 14,2

KF: 4 kvinder ud af 7 - 57,1

V: 7 kvinder ud af 18 - 38,9

EL: 3 kvinder ud af 8 - 37,5