Området her skal udvikles med rækkehuse og grunde til villaer.

Flere hundrede boliger skal opføres i Ammendrup

Gribskov - 02. marts 2020 kl. 10:24 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ammendrup Park bliver navnet på et nyt boligområde på 200.000 kvadratmeter, som selskabet Stensdal Group nu har købt. Det meddeler selskabet selv i en pressemeddelelse. Det betyder, at der igen er udsigt til aktivitet på området syd for Helsinge, som i mange år har været udset til at blive udviklet til boliger. Der er således anlagt kloakerede veje i området for mere end 10 år siden. Senest gik projektet i stå, da den tidligere ejer gik konkurs.

- Vi ser så mange muligheder i at udvikle og bygge til unge, familier og seniorer, som vil bo

grønt og dejligt og alligevel tæt på alt i Helsinge, lyder det fra selskabets direktør Søren Stensdal.

Stensdal Group har planer om at opføre cirka 150 rækkehuse til ejerboliger og udlejning og at udstykke cirka 100 grunde til villaer på området. Men i første omgang vil virksomheden undersøge det konkrete behov for boliger.

- Vi starter selvfølgelig med at rydde, så her kan klargøres til byggeri. Men vi går også i gang

med at undersøge hvilke boligformer, der vil være mest attraktive til kvarteret. Vi glæder os til

at tale med både kommunen og interesserede samarbejdspartnere, som skal hjælpe os med at komme i mål med byggeriet og kvarteret, siger teknisk projektdirektør i Stensdal Group, Peter Weyhe.

Interesserede kan uforpligtende skrive sig op til at høre mere om byggeriet og mulighederne for at bo til leje eller grundsalg på hjemmesiden https://stensdal.dk/kommersnart. I takt med at Stensdal Group har nyt om byggerierne i Ammendrup Park vil alle, der har skrevet sig op, modtage nyt, lyder det. Projektet kan følges på hjemmesiden og via sociale medier med #ammendruppark

Planen er første spadestik i sommeren 2020 med forventet indflytning i de første boliger i slutningen af 2021.