Flere generationer klar til halløj

Se billedserie Skuespiller Mette Horn i færd med at gøre årets plakater klar til opsætning. Hun har i alle årene været en del af Kanonhalløj.

Gribskov - 12. juli 2019 kl. 09:44 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bag Pakhuset i Tisvildeleje står skuespiller Mette Horn torsdag formiddag med en klipsemaskine og gør plakater klar til ophængning. Hun er en af de garvede kræfter i kunstnerkollektivet Kanonhalløj, som fredag indleder to ugers underholdning i Pakhuset. Mette Horn har flere gange været på scenen - men i år tager hun kun fat bag kulisserne sammen med andre frivillige.

- Jeg har været med fra allerførste år. Det er hyggeligt, og her er søde mennesker, som jeg godt kan lide at være sammen med. I tidernes morgen har jeg også mødt min mand heroppe, siger hun, og fortæller, at mange ægteskaber er kommet ud af Kanonhalløj.

- Vi har også talt om, at hænge bryllupsbillederne op hele vejen hen langs pakhuset, smiler hun.

Udover de oprindelige medlemmer af Kanonhalløj, er også nye kræfter med i forberedelserne. To drenge på 14 år, Aksel Rostgaard og Casper Prudinsky er i gang med at sætte hegn op ud mod jernbanen.

- Vi vil gerne støtte det lokale, og så er det hyggeligt, siger Aksel Rostgaard.

I det hele taget er yngre kræfter begyndt at træde til, fortæller forfatter Martin Kongstad, der er direktør for Kanonhalløj. For gruppen har eksisteret så længe, mere præcist siden 2003, at medlemmernes børn nu er begyndt at blive en aktiv del af Kanonhalløj.

- Der er sket det, at en ny generation, børnene af de oprindeligere stiftere, er kommet med ind i Kanonhalløj. I nogen grad har de også fået deres venner med ind. De har overtaget opgaven med at overtale folk til at gøre en indsats med vin som betaling. For vi har jo ikke nogen penge, siger Martin Kongstad.

Også på årets program kan det ses, at de unge fylder.

- Der er fire aftener, hvor der kun er unge mennesker, siger han og peger på, at det også er nødvendigt med yngre kræfter, hvis Kanonhalløj fortsat skal eksistere.

Kunst, samba og myrer

29-årige Leela Thomsen, der er næstformand i Kanonhalløj, er en af dem, der er vokset op med Kanonhalløj som datter af en af stifterne, Niels Thomsen.

- Jeg er anden generation Thomsen. Det er fjerde år, jeg er med, men tidligere har jeg også hjulpet med PR og har været med til arrangementerne her, så længe jeg kan huske. Jeg gør det, fordi det er sjovt. Det gør alle, der er frivillige her, siger hun og fortæller, at hun blandt andet står for at arrangere bordfodboldturneringen.

- Og mange af dem, der optræder her, hjælper også. For eksempel Josephine, siger hun og peger på veninden ved siden af.

Josephine Winther, hedder veninden, og lige nu ordner hun plakater, men hun er også uddannet fra Royal College of art i London og skal stå for en kunstinstallation i Pakhuset. Årets Kanonhalløj indledes med fernisering af denne i aften klokken 19.

- Jeg arbejder meget med lys og kunstigt lys, og hvordan det påvirker os, at vi bruger så meget af vores liv inden for, siger hun.

- Udstillingen i Pakhuset består af solceller på taget, som laver lys, der skinner på skulpturer af træ på væggen, siger hun og fortæller, at man også kan se en udstilling på den danske ambassade i London, da hun har vundet en pris i en konkurrence udskrevet af ambassaden.

Efter ferniseringen fortsætter åbningsfesten med sambaverdensstjernen Sophia Fonseca. Hun var stjerne i hovedoptog på karneval i Rio dette år,

- Vi prøver at ramme så mange kunstarter som muligt. Vi adskiller os netop ved at vi ikke er en musikfestival, men at vi rammer så mange forskellige genrer som muligt - i år har vi blandt andet croquis, dans, musik, og kunstperformance med myrer på programmet, siger Leela Thomsen om programmet.

De næste to uger er der underholdning hver aften. Se hele programmet på facebooksiden Kanonhalløj 2019.