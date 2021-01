Flere fortryder nej til vaccine

Beboerne på plejecentrene i kommunen kan få andet vaccine-stik på søndag. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Gribskov - 29. januar 2021 kl. 04:01 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Efterhånden som der kommer flere vaccinedoser mod Covid-19 til landet, vil der fortsat være flere borgere i Gribskov i gruppen af ældre over 65 år, der modtager både praktisk og personlig hjælp, som skal vaccineres.

Kommunen har kontaktet denne gruppe af borgere, og af dem er der 45, som har brug for hjælp fra kommunen til at komme frem og tilbage fra vaccinationsstedet. Det er blandt andet borgere, som i første omgang havde takket nej til en vaccine mod coronavirus.

- Vi har stadig borgere i vaccinationsgruppe 2, og både nye borgere, der er føjet til målgruppen og borgere, som har fortrudt spørgsmålet om vaccination. Og samlet set ser det ud til, at vi har 45 borgere, der har brug for at blive hjulpet til vaccination, siger centerchef Mette Bierbaum.

- Så der venter vi på at få en melding på, hvornår de kan blive vaccineret, siger Mette Bierbaum.

For knap to uger siden blev 90 borgere i den nævnte målgruppe vaccineret lokalt i Gribskov. Men der er altså endnu ingen melding om, hvornår resten af disse borgere kan få vaccinen.

Revaccination - I første omgang er der nu fokus på at få revaccineret dem, der har fået vaccinen første gang. Vi har ikke fået en dato endnu, siger Mette Bierbaum.

Til gengæld ligger det fast, at beboerne på plejecentrene i kommunen, kan få anden omgang vaccination på søndag.

- Plejecentrene modtager søndag anden omgang vaccination. Det ligger der en god plan for - og det kommer til at ske for alle borgerne på vores plejecentre, siger Mette Bierbaum.

Efter gruppe 2 er der borgere i den såkaldte gruppe 5, der står for tur. Det er borgere, der er i risiko for at få et alvorligt forløb med Covid-19, som henvises fra egen læge eller hospitalslæge.

- I denne gruppe af borgere har kommunen fået enkelte henvendelser fra borgere. De fleste i denne gruppe har ikke et transportbehov, men hvis nogen viser sig at have behovet, skal vi hjælpe dem også, siger Mette Bierbaum.

Kommunen får også henvendelser fra andre borgere - både dem, der har fået et brev fra SSI og dem, der ikke har.

- Der er også nogle, som ikke kan finde ud af at bestille tid selv, og der henviser vi til information om hjælp til vaccination. Og så er det ellers med at holde øje med, hvornår der kommer nye bookingtider for dem, der er blevet indkaldt, siger hun.