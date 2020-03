Naturbørnehuset i Annisse oplever en øget tilstrømning af børn og ønsker derfor at udvide pladsen med det gamle skolehus, hvor en legestue holder til.

Send til din ven. X Artiklen: Flere børn på vej til Gribskov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere børn på vej til Gribskov

Gribskov - 22. marts 2020 kl. 04:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Camilla Nissen

I de kommende år vil antallet af småbørn mellem nul og fem år stige med 182. Af dem vil 114 have behov for at blive passet i enten daginstitution eller hos dagplejere. Det viser en befolkningsprognose, som Gribskov Kommunes administration har fremlagt for udvalget Børn, Idræt og Familie. Prognosen er et led i en analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, og her fremgår det, at der hverken bliver behov for færre eller flere børnehaver og vuggestuer, selvom der vil være 114 flere børn, der skal have plads i daginstitutioner og hos dagplejere frem mod 2023.

Som det ser ud i en opgørelse fra sidste år, er der 17 ledige vuggestuepladser og 29 ledige børnehavepladser i kommunen samlet set. Ud over de 46 tomme pladser melder enkelte ledere om, at der på sigt er mulighed for at etablere ekstra pladser, hvis der viser sig et behov for dette, lyder det i analysen.

Men det vil også betyde, at serviceniveauet kommer under pres, da opfyldelsen af forældrene 1. prioritet kan blive udfordret. Ikke desto mindre er konklusionen fra administrationen, at analysen ikke giver anledning til hverken at lukke eller oprette flere dagtilbud.

- Der ligger dog en meget væsentlig effektivisering i at kunne rumme en forventet stigning i antal 0-5 årige på næsten 10 procent frem mod 2023 i den eksisterende dagtilbudskapacitet, konkluderer administrationen.

Pres på naturbørnehave

Analysen udspringer af en konkret ansøgning fra Naturbørnehuset i Annisse, som ønsker mulighed for at benytte det gamle skolehus, som lige nu bruges af Gribskov Legestue. Ansøgningen skyldes, at børnehuset allerede nu oplever, at de er presset på pladsen, hvilket er en helt anden tendens end tilbage i 2015, hvor huset var lukningstruet. Pr. 1. oktober havde institutionen således 21 vuggestuebørn indskrevet, men kun plads til 15 børn, ligesom børnehaven også er fyldt op.

Men som det ser ud nu, må børnehuset indrette sig efter omstændighederne, anbefaler administrationen, der ikke har andre lokaler at tilbyde Gribskov Legestue.

- Administrationen har være i dialog med ledelsen i Naturbørnehuset i Annisse. Konklusionen er, at Naturbørnehuset i Annisse på den korte bane selv har mulighed for at indrette sig på en måde, hvor den øgede tilstrømning af børn kan håndteres. Dette skal også ses i sammenhæng med oprettelsen af mini-FO pr. 1. april 2020.

Antallet af børn i distriktet Annisse/Bjørnehøj ventes i øvrigt at være faldende i perioden 2019-2023.

Politikerne i Børn Idræt og Familie har udskudt beslutningen til et kommende møde set i lyset af den nuværende coronakrise.

- Vi skubber alt der ikke er absolut nødvendigt i denne tid. Men skønt og dejligt at se, at der er flere børn på vej til vores kommune, siger formand for udvalget, Natasha Stenbo Enetoft.