Kvickly i Helsinge er et af de steder, hvor demenskoordinatorerne har undervist. Billedet her er fra foråret, hvor kurset blev afviklet. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen.

Flere bliver demente: Kurser til pårørende er populære

Et bedre kendskab til demens, både hos virksomheder, idrætsforeninger og andre, der møder demente i det daglige. Det har været formålet med den demensundervisning, som Gribskov Kommunes demenskoordinatorer har gennemført de sidste to år. Det er sket under projektet Demensvenligt Nordsjælland, som otte kommuner har samarbejdet om for at støtte op om regeringens målsæt ning om at gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund. Og de gode kontakter, der er skabt under projektet, har skabt stor efterspørgsel på demensundervinsing, lyder det i en orientering fra administrationen til udvalget Ældre, Social og Sundhed. Demenskoordinatorerne fortsætter da også med at tilbyde undervisning og har indtil videre planer om at undervise på bibliotekerne i Gribskov, Gribskov Turistfart og Gigtforeningen.

