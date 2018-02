Se billedserie Til maj vil røde biler fra Pleje Gribskov igen blive synlige på vejene i Gribskov. Foto: Karl Erik Frederiksen

Flere ansatte giver bedre arbejdsplads

Gribskov - 24. februar 2018 kl. 11:41 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommunale plejeselskab PlejeGribskov vil i fremtiden få lettere ved at tiltrække personale, end det har i dag, fordi det efter af den kommunale hjemmesygepleje kan tilbyde de ansatte et større fagligt fællesskab med udviklingsmuligheder, forudser lederen af PlejeGribskov Charlotte Milton i følge Frederiksborg Amts Avis.

Hun og den øvrige ledelse gør nu klar til at søge efter sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter (SOSU-assistenter), der kan indgå i bemandingen, når Gribskov Kommune efter en virksomhedsoverdragelse pr. 1. maj overtager den kommunale hjemmesygepleje efter selskabet Attendo.

De første opslag om ledige stillinger vil formentlig komme ud allerede i næste uge, oplyser Charlotte Milton.

PlejeGribskov har i dag cirka 220 ansatte sygeplejersker, sosu-assistenter og sosu-hjælpere. De ansatte er fordelt på pleje- og sundhedscentrene Trongården i Vejby, Helsingegården i Helsinge og Toftebo i Esbønderup. På Toftebo findes også det akut-teamet, der kan rykke ud til opgaver i hele kommunen.

Ved konkurrenceudsættelsen, der gik under navnet »Danmarkshistoriens største udbud på social- og sundhedsområdet« i 2013, vandt Attendo alle opgaver vedrørende hjemmehjælp (hjemmepleje) og hjemmesygepleje, mens det kommunale selskab PlejeGribskov vandt udbuddet vedrørende de tre plejecentre og akutteamet.

Antallet af sygeplejersker og sosu-assistenter i Attendo, som i dag primært udfører sygeplejeopgaver, er i drøftelserne mellem Gribskov Kommune og Attendo opgjort til cirka 50.

- Vi forudser, at der bliver brug for flere. I forvejen kender vi til problemerne med at kunne tiltrække faguddannet personale. Det er først og fremmest sygeplejersker, som der kan være mangel på. Det betyder også, at vi i dag af og til er nødt til at ansætte sygeplejersker fra vikarbueaer til akutte opgaver. Dette problem er dog meget mindre i dag end det var tidligere. PlejeGribskov er i dag en hel anden virksomhed end det, den var i gamle dage (før udbuddet i 2013, red.), hvor der blev benyttet mange vikarer fra bureauer.

- Vi tilstræber at ansætte vores afløsere selv. I en så stor arbejdsplads, som PlejeGribskov er, bliver vi nødt til at køre med en bruttobemanding, som er større end det daglige behov. Vi er nødt til at have nogle ansatte, som kan træde til, når der er ferie og sygdom. Sådan bør det også være fremover. Samtidig skal vi regne med højere bemanding end den, Attendo har kørt med, fordi den melding, vi nu får fra politikerne, er, at vi skal vægte kvaliteten i hjemmesygeplejen , siger Charlotte Milton.

- Jeg tror, at vi nu får lettere ved at tiltrække faguddannede. Dels kan de ansatte blive del af et meget større fagligt fællesskab end vi før har kunnet tilbyde, og dels og dels får de ansatte mulighed for at være med i opbygningen af en ny organisation. Jeg håber meget, at alle dem, der er i dag er ansat ved hjemmesygeplejen i Attendo, vil fortsætte hos os og tage aktivt del i opbygningen, siger Charlotte Milton til Frederiksborg Amts Avis.