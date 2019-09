Flagermus-lort lukker sportshal

- Vi havde fået at vide, at flagermusene er fredede, og at vi derfor ikke må bekæmpe dem på anden måde end ved at vente på, at de flyver ud igen. Men på skolen er vi mest interesseret i at vide, om flagermusenes tilstedeværelse kan give problemer for børnene og de øvrige bruger af hallen. Derfor kontaktede jeg embedslægeinstitutionen, der fortalte, at risikoen for, at et barn bliver bidt af en flagermus er minimal, men at det kan være farligt at komme i berøring med ekskrementerne. Man kan blive smittet med rabies. Hvis et barn eller en ansat bliver smitte, skal de gennem et meget omfattende vaccinationsprogram. Derfor har vi fulgt anbefalingen og lukket hallen indtil videre, siger skoleleder Ole Petersen.