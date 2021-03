Tenna Berg og kollegerne er glade for, at deres naboer ved Gadekæret også kan åbne deres butikker igen. Foto: Anna Hjortsø

Flag og åbne butikker: Der er håb forude

Mens detailhandlen har været lukket ned, har det stadig været muligt at købe blomster hos blandt andre Årstidens Blomster ved Gadekæret.

Her har man også set frem til åbningen af de øvrige butikker, lyder det mandag formiddag, hvor der atter er liv på gågaden.

- Da jeg mødte ind i morges og der var flag i byen, tænkte jeg, at der er håb forude, fortæller en af butikkens medarbejdere, Tenna Berg, der sammen med to kolleger er i fuld sving i butikken.

- Jeg synes allerede, at der er flere folk i gaden. Det betyder noget, at der er andre end os, der holder åbent. Efterhånden var det kun ænderne i Gadekæret, der var vores venner, siger hun med et smil.