Naturlegepladsen i Tisvilde Hegn har været lukket siden juni, da der ligesom sidste år blev konstateret en høj forekomst af TBE-virus i et område lige ved legepladsen. Det er endnu uvist, om legepladsen kan blive liggende. Foto: Allan Nørregaard

Flåtforsker: TBE er også andre steder i skoven

Gribskov - 28. august 2020 kl. 18:45 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De tre personer, der ifølge Statens Serum Institut med 'stor sikkerhed' er blevet smittet med TBE-virus via flåtbid i Tisvilde Hegn eller området omkring, er ikke blevet smittet i området ved naturlegepladsen.

- Vi ved, det er andre steder i skoven, for der er folk, der med sikkerhed ikke har været ved naturlegepladsen, som er blevet ramt, siger René Bødker, seniorforsker ved Institut for veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet og en af forskerne, der undersøger niveauet af TBE-virus i Tisvilde.

- Hvordan det ser ud i en anden del skoven, ved vi ikke. Om det er ét fokus hvor alle samler det op, eller om der er to-tre andre eller mere jævnt fordelt, siger serniorforskeren.

Et mindre område ved naturlegepladsen, der ligger i den nordøstlige af hegnet, er ellers det eneste sted i Tisvilde Hegn, hvor forskerne har konstateret et såkaldt 'mikrofokus' for TBE-virusset.

Det vil sige, at der er de rette betingelser for flåterne, og de bliver derfor flere sæsoner i træk i et afgrænset område. Derfor lukkede myndighederne i juni legepladsen, da der ligesom sidste år endnu var en høj forekomst af virusset og dermed også høj smitterisiko.

Ingen større undersøgelse Sidste år blev fire personer smittet med TBE-virus mellem juni og september, hvoraf to af dem blev smittet uden for området ved naturlegepladsen, og i år fra juni til og med midt august er tre personer altså smittet uden for legepladsen - men det giver ikke anledning til at undersøge et større område af Tisvilde Hegn nærmere.

- Vi er mest interesseret i at følge mikro-fokusset: Bliver det ved med at være skarpt afgrænset? Breder det sig ind i skoven? Og bliver der ved med at være samme usædvanligt høje niveau af TBE, siger René Bødker.

- Vi bruger tid på at følge det, men vi kan nok ikke sige, at vi går ud og kortlægger hele Tisvilde Hegn. Hvis mikrofokusset er 100 x 100 meter, så er der rigtig, rigtig mange af dem, og hvis man hvert sted skal finde 2-300 flåter og undersøge, om de har TBE-virus, kommer det til at tage måneder. Og spørgsmålet er, om vi bliver så meget klogere af det. Det er også et økonomisk spørgsmål, hvor meget energi, vi skal bruge på at kortlægge det.

- Der må vi nok bare sige, at man skal være forsigtig i Tisvilde og tilstødende områder i øjeblikket.

Man undersøger TBE-niveauet ved at 'flagge', og det vil sige, at man fører et stykke hvidt stof, et 'flag', hen over skovbunden, hvorved flåterne sætter sig på stoffet. Hvert 30. meter samles flåterne ind med en pincet og bringes derefter til laboratoriet, hvor forskerne kan undersøge, hvor stor en andel af flåterne, der er inficerede med virusset.

Ingen anbefaling De nye smittetilfælde i år betyder ikke, at sundhedsmyndighederne nu anbefaler, at man skal lade sig vaccinere forebyggende mod sygdommen - der ikke findes nogen behandling for.

- De få sporadiske tilfælde af TBE-hjernebetændelse i 2018 og 2020 uden for Bornholm og Tisvilde Hegn giver ikke anledning til at ændre på de nuværende anbefalinger for TBEV-vaccination i Danmark, men udviklingen følges tæt, skriver Statens Serum Institut i et nyhedsbrev.

Tidligere har overlæge og virusforsker fra Statens Serum Institut, Anders Fomsgaard sagt til Frederiksborg Amts Avis, at man kan overveje at lade sig vaccinere, hvis man færdes jævnligt i skoven uden for stier i området, hvor der er TBE-virus. Jævnligt kan være, hvis du bor, går på jagt eller har sommerhus der.

Derudover kan man ifølge seruminstituttet overveje vaccine, hvis man er skovarbejder, orienteringsløber, svampe- og bærplukker eller hvis man fast leger, dyrker sport eller andre hobbyer.

Smittet efter vaccine En vaccination betyder heller ikke, at man skal føle sig 100 procent sikker - ikke hvis man har fået vaccinationen, efter man er fyldt 50 år. En af de tre smittede, en 76-årig kvinde, blev nemlig færdigvaccineret tilbage i 2019, men fik alligevel symptomer på hjernebetændelse.

Statens Serum Institut oplyser, at risikoen for at blive smittet på trods af vaccine synes at stige med alderen. I Sverige anbefaler man derfor en ekstra dosis vaccination som en del af vaccineforløbet til personer på 50 år og opefter.

Ved en grundvaccination mod TBE-virus, der giver beskyttelse i tre år, får man tre doser med 1-3 måneder mellem første og anden dosis, mens tredje dosis tages mellem 5-12 måneder efter anden dosis. Den ekstra dosis for 50+ gives to måneder efter anden dosis. En dosis koster 470 kroner hos Danske Lægers Vaccinations Service.

I modsætning til Borrelia - som der er langt større risiko for at få - bliver TBE-virusset overført inden for få minutter, efter en flåt har bidt en. Man skal dog alligevel fjerne flåten hurtigst muligt, ifølge Statens Serum Institut, da mængden af virus har betydning for, hvor syg man bliver.

'Helvede på jord' 40-årige Martina Higson fra Tisvilde, hvis historie Frederiksborg Amts Avis tidligere har bragt, er en af dem, der er blevet smittet i år og udviklede centraleuropæisk hjernebetændelse efter et flåtbid.

- Det er som helvede på jord. Hovedpinen er vanvittig, og jeg ville ikke ønske det for min værste fjende, sagde Martina Higson, der udover hovedpine medførte trykken for brystet og smerter i ben og led. I tiden efter følte hun sig svag og meget træt, og hvis hun havde gået for meget, blev hun svimmel.

Omkring 25 procent af smittede med TBE-virusset får influenza-symptomer og hos omkring 25 procent af dem udvikler det sig til hjernebetændelse.

Kommer nordfra TBE-virusset hos flåter har i Danmark været at finde på Bornholm siden 1950'erne, men det er ikke fra Bornholm, at virusset er kommet fra til Tisvilde Hegn. Det kommer derimod fra vores skandinaviske nabolande, sandsynligvis transporteret via trækfugle.

Virusset har altid fandtes i Stokholm-området, og det er derfra, det har bredt sig syd- og vestpå, har seniorforsker René Bødker tidligere fortalt til Frederiksborg Amts Avis.

