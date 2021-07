- Jeg vil virkelig håbe og bede til, at folk bakker op om det her. Jeg har svært ved at se, at det ellers kan bære den rigtige vej, lyder det fra Gillelejes auktionsmester, Lasse Nordahl. Foto: Allan Nørregaard

Fiskerne kæmper videre mod placering af havvindmøller

Gribskov - 15. juli 2021 kl. 04:17 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Fiskerierhvervet i Gilleleje har protesteret mod placeringen af Hesselø Havvindmøllepark i det sydlige Kattegat, siden det sidste år kom frem, at den er planlagt til at ligge i et af de bedste områder for jomfruhummerfiskeriet. Nu har de sammen med en række medstillere fra andre danske kystbyer - Læsø, Langeland, Kerteminde og Norddjurs - fremsat et borgerforslag om en anden placering.

- Det er svært at komme igennem til politikerne, når først de mener, de har taget den rigtige beslutning. Nu viser det sig, at bunden muligvis ikke er egnet til at sætte vindmøller på i det område, de vil placere den. Så hvorfor ikke med det samme tage en beslutning om, at den her vindmøllepark ikke er egnet til at være placeret i det her område - som vi hele tiden har sagt vil ramme os ganske hårdt, lyder det retoriske spørgsmål fra Gillelejes auktionsmester, Lasse Nordahl, der har stillet forslaget.

For nylig blev det meldt ud, at Energistyrelsen har sat udbuddet for havvindmølleparken på pause, da foreløbige havbundsundersøgelser har vist, at der er mindre gunstige forhold - i form af blød lerbund i særligt det øverste lag - end man oprindeligt havde konstateret. Det kan medføre tekniske udfordringer i etableringen - og det betragter fiskerne altså som en dør på klem.

Bliver ikke spærret inde Fiskernes forslag er en placering syd for den, der er i støbeskeen nu: Øst for Hesselø og tættere på land.

Fiskerne vurderer, at møllerne generer dem mindre på det område.

- Vi mister stadig fiskeplads, men det kommer ikke til at have den samme konsekvens: Man fjerner ikke et rigtig vigtigt jomfruhummerområde, og vi bliver ikke spærret inde. Det vil ellers svare til, at der kun skal være en ensporet motorvej ind til København fremover, siger Lasse Nordahl.

Kablerne fra havvindmølleparken skal føres i land ved Gilbjerg Hoved, og som udgangspunkt kan man ikke trawle over parkens kabler og 200 meter på hver side.

- Det gør, at det sydlige område bliver lukket af for fiskeri. Man kan derfor ikke fiske østvest og sydnord for havvindmølleparken. Området bliver skåret midt over, så man skal fiske op til parken, hive grejet op og sejle 2-2,5 timer, før man kan fiske igen, siger Lasse Nordahl.

Det vil ifølge ham betyde, at fiskerne ikke vil kunne komme til Gilleleje hver dag, som de gør nu, og aflevere jomfruhummerfangsten.

- Det betyder, at de vil få en mindre pris for den, da den vil være ældre på grund af flere dage til søs. De mindre både, hvor der ofte kun er én mand, vil slet ikke kunne drive fiskeri, for de kan ikke søvnmæssigt sejle om på den anden side af vindmøllerne og tilbage til Gilleleje.

Søværnets øvelser Lasse Nordahl fortæller, at søværnet bruger det område, fiskerne foreslår, til øvelse - hvilket netop var årsagen til, at den allerførste placering blev ændret til den nuværende. Så hvorfor skulle det kunne lade sig gøre nu?

- Vi har holdt øje med forsvarets fartøjer, og det er meget sjældent, vi har set dem lave øvelse der - de ligger altid ovre ved Sjællands Odde og vest om Hesselø. Og mon ikke man fra politisk side kunne tilbyde et andet område til øvelser, siger auktionsmesteren.

Han mener, at det vil være retfærdigt, for hvis fiskerne skal miste fiskepladser, så må forsvaret også afgive et område, som de nemmere kan få en erstatning for et andet sted.

- Og fiskerne mister stadig fiskepladser, men det gør bare, at vi stadig kan eksistere som fiskere i det sydlige Kattegat.

Jomfruhummerfiskeriet udgør en betydelig del af indtægten på Gilleleje Havn, og ifølge fiskebranchen vil det have store økonomiske konsekvenser, hvis de ikke kan trawle i området, hvor havvindmøllerne skal ligge.

Højst sandsynligt vil det ifølge dem være en afvikling af fiskeriet, selvom Energistyrelsen tidligere har oplyst, at fiskerne vil modtage en erstatningssum.

I efteråret - altså inden havbundsundersøgelser satte udbuddet på pause - lød det fra Energistyrelsen, at den planlagte placering var den eneste mulige inden for tidsrammen.

- Energistyrelsen har vurderet, at placeringen ved Hesselø er den eneste, der kan realiseres i den fremrykkede tidsplan og dermed levere på de politiske ønsker, lød det fra enhedschef for Center for vedvarende energi, Mercan-Ellen Nielsen, i en mail.

På borgerforslag.dk kan man støtte fiskernes forslag om en anden placering af Hesselø Havvindmøllepark. Hvis forslaget når 50.000 underskrifter, kan det blive fremsat i Folketinget.

- Jeg vil virkelig håbe og bede til, at folk bakker op om det her. Jeg har svært ved at se, at det ellers kan bære den rigtige vej, siger Lasse Nordahl.

