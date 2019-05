Fiskeri vil have femårsplaner

Benny Christensens forslag faldt under et politikerbesøg i havnen onsdag. Her havde Sophie Løhde, innovationsminister (V), inviteret partifællen, medlem af Europarlamentet Morten Løkkegaard på havnerundvisning. Og hos Morten Løkkegaard, der sidder i EU, faldt Benny Christensens ide umiddelbart i god jord.

- Det, synes jeg, giver meget mening. Det forekommer mig, med alle forbehold, når man som her i Gilleleje repræsenterer så lille en del af fiskeriet - at vi så kan arbejde for en forudsigelighed. Heroppe mærker fiskerne en fiskeripolitik med store tal og legitime dagsordner, som de så bliver ofre for. Men EU er også regionalpolitik med en politik for at bevare lokalsamfund, sagde Morten Løkkegaard, der mener, at der skal arbejdes for, at de små samfund kan få indført undtagelser i det store system.