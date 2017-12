Filetfabrikken og fiskerne på Gilleleje Havn er bekymrede for fremtiden. Mandag havde de besøg af minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde Karen Ellemann. Foto: Jeppe Jul Garnak

Fiskere til minister: Vi bliver udryddet

Så kontant var udmeldingen fra direktør for Filetfabrikken i Gilleleje Havn Benny Christensen, da havnen mandag havde besøg af Karen Ellemann (V), minister for blandt andet fiskeri.

Ministeren var på besøg for at høre om de problemer, som fiskerne og de lokale erhvervsdrivende oplever. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

En af de helt store udfordringer på havnen er, at fiskerne år for år må fange færre og færre fisk. Mængden af sild som de fire skibe, der leverer sild til fabrikken må fange, er faldet fra 800 ton i 2007 til 300 ton i år. Det er sket på trods af, at fiskerne har opkøbt kvoter for millioner af kroner, så de nu ejer en næsten dobbelt så stor andel som for ti år siden.