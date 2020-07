Gilleleje-fiskerne får opbakning fra Venstre i modstanden mod videoovervågning. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Fiskere får politisk støtte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fiskere får politisk støtte

Gribskov - 23. juli 2020 kl. 04:00 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre bakker Gilleleje-fiskerne op i sagen om videoovervågning af erhvervsfiskere i Kattegat.

Fiskeriminister Mogens Jensen (S) bør sætte sig ned og finde en løsning med de danske fiskere, der snart står til at få et eller flere kameraer ombord. Det mener Venstres fiskeriordfører Torsten Schack Pedersen, der blandt andet foreslår at sætte overvågningsprojektet i bero.

- Jeg har den grundlæggende opfattelse, at vi står i en konfliktsituation i dansk fiskeri. Enten kan vi blive ved med at grave grøfter, eller også kan vi arbejde konstruktivt for at finde en løsning. Jeg synes, at ministeren skal sætte sig for bordenden og finde den løsning, siger Torsten Schack Pedersen.

Det tyder ikke på, at der kommer en anden løsning, hvis det står til socialdemokraterne.

- Det her er ikke et spørgsmål om at overvåge fiskeren. Det handler om, hvilke fisk der kommer ind, og hvilke fisk der ryger ud igen. Vi er ligeglade med, om fiskeren har gule eller orange overalls på, siger Kasper Roug, der er socialdemokraternes fiskeriordfører.

Videoovervågning handler om at mindske udsmiddet af fisk. Erhvervsfiskerne kan fange mindre fisk i redskaberne, og selvom de er under mindstemålet, så skal de landes og eventuelt sælges. De fisk er også en del af erhvervsfiskernes kvote, som de derfor ikke kan bruge på andre og mere indtægtsgivende fisk.