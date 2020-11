Det står endnu hen i det uvisse, om det vil være muligt for Gillelejes fiskere at trawle i den kommende havvindmøllepark ved Hesselø, der er planlagt til at stå klar i 2027. Foto: Allan Nørregaard

Fiskere: Havvindmøller blokerer for vigtigt fiskeri

Gribskov - 13. november 2020 kl. 21:04 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Placeringen af den kommende havvindmøllepark ved Hesselø, der ligger i det sydlige Kattegat nordvest for Gilleleje, vækker bekymring hos fiskerne.

Der er nemlig ifølge dem et vigtigt område for jomfruhummerfiskeriet, men det er ikke sikkert, at fiskerne vil kunne komme til at trawle jomfruhummere imellem havvindmøllerne.

- Det har store økonomiske konsekvenser for os. Der ryger 30 - hvis ikke 40 - procent af vores fiskeri. Det er en af de bedste fiskepladser, der er tilbage, siger Jan Nordahl, formand for fiskerne i Gilleleje.

Hos fiskeauktionen i Gilleleje frygter man også konsekvenserne af vindmølleparkens placering.

- Det bliver et kæmpe problem med den placering for os som auktion - og vi er vel at mærke den sidste på Sjælland. Man tager ikke højde for, hvilke konsekvenser det har for fiskeriet og de erhverv, der er inde på land, siger Lasse Nordahl, auktionsmester ved Fiskeauktion Danmark i Gilleleje.

- Det er en trussel mod auktionen sammen med alle de andre tiltag og restriktioner. Jeg frygter for vores fremtid, siger Lasse Nordahl.

Kan ikke flyttes Ifølge Lasse Nordahl udgjorde jomfruhummere sidste år 38 millioner ud af en omsætning på 50 millioner kroner.

Og det er ikke sådan, at fiskerne blot kan tage et andet sted hen for at trawle jomfruhummer, ifølge Henrik S. Lund, biolog hos Danmarks Fiskeriforening.

- Hvis vi ikke kan fiske på den dybe, bløde mudderhavbund, hvor jomfruhummerne graver sig ned og bor, så kan vi ikke leve af at fiske i Kattegat, siger Henrik S. Lund.

Fiskerne var klar over, at havvindmølleparken ved Hesselø var på vej, men først for nylig fandt de ud af, at den oprindelige placering havde ændret sig.

- Den første placering generede ikke vores jomfruhummerfiskeri særlig meget. Men så pludselig i sommer fandt de (Energistyrelsen, red.) ud af, at det ikke kan lade sig gøre. De presser parken op i den nordlige del, hvor det ikke har fremgået, at der skulle være nogle møller - hvor vi har ret store interesser i forhold til jomfruhummerfiskeriet, siger Henrik S. Lund.

Han er med til at have dialogen med Energistyrelsen, som har havvindmøller som ansvarsområde.

Ifølge Energistyrelsen indgik den nuværende placering dog allerede i en screening fra april 2019, men den blev politisk besluttet som en del af klimaaftalen i juni i år - hvilket fremrykkede en energiaftale fra 2018, som parken er en del af.

- Energistyrelsen har vurderet, at placeringen ved Hesselø er den eneste, der kan realiseres i den fremrykkede tidsplan og dermed levere på de politiske ønsker, skriver Energistyrelsens enhedschef for Center for vedvarende energi, Mercan-Ellen Nielsen, i en mail.

- På det grundlag arbejder Energistyrelsen for at finde de bedste løsninger. Bl.a. gennem Energistyrelsens dialog med Danmarks Fiskeriforening om muligheder for bedre sameksistens og styrelsens drøftelser med potentielle bydere på havvindmølleparken i slutningen af november.

Det er planen, at parken skal stå klar i 2027.

Danmarks Fiskeriforening har lavet et kort, der viser både den tidligere og planlagte placering af havvindmølleparken ved Hesselø. Kortet viser desuden de forskellige typer af restriktioner, der er for fiskerne i det sydlige Kattegat. Kort: Danmarks Fiskeriforening

Forsvarets skydeområde Energistyrelsen fandt ud af, at den oprindelige placering gik indover et af Forsvarets interesseområder.

- Da det er Søværnets vigtigste øvelsesområde, kan området ikke anvendes til opstilling af havvind. Efter dialog med Forsvaret blev området til havvindmøller derfor tilpasset, skriver Mercan-Ellen Nielsen fra Energistyrelsen.

På et kort udarbejdet af Danmarks Fiskeriforening kan man se, at den oprindelige placering af havvindmølleparken (2) ikke i lige så høj grad ligger i et område med fiskeri som den nuværende (1). Det baserer foreningen på VMS-data, der er et satellitbaseret overvågningssytstem, der viser, hvor fiskefartøjer befinder sig.

På kortet kan man også se Danmarks Fiskeriforenings forslag til en anden og sydligere placering af parken (3).

- Vi får at vide, at skydeområdet også ligger der, lyder det fra Henrik S. Lund.

Energistyrelsen bekræfter, at det ikke er muligt at placere parken her, da »området er Forsvarets interesseområde og Søværnets vigtigste øvelsesområde.«

- Beslutningen om placeringen blev truffet politisk i forbindelse med klimaaftalen. Derfor er det ikke muligt at omgøre denne beslutning, hvis Hesselø Havvindmøllepark skal kunne realiseres i 2027 og dermed levere på de politiske ønsker, lyder det.

Ingen hensyn Danmarks Fiskeriforening kritiserer også Energistyrelsen for, at de ikke er blevet hørt i arbejdet med at placere havvindmølleparken.

- Man tager absolut ingen hensyn til fiskeerhvervet, siger Henrik S. Lund.

- Jeg synes, det er rystende, at man ikke lytter mere til fiskeriet. Det er et attraktivt jomfruhummer-område, og vi leverer et produkt, der er ønsket, lyder det fra auktionsmester Lasse Nordahl, der også nævner, at erhvervsfiskeriet har en stor betydning for Gilleleje som turistby.

Formand for fiskerne i Gilleleje (tv), Jan Nordahl, og auktionsmester Lasse Nordahl frygter for konsekvenserne af den endelige placering af havvindmølleparken ved Hesselø. Foto: Allan Nørregaard

Kablerne i havbunden Det er ikke udelukket, at fiskerne fortsat vil kunne trawle jomfruhummer blandt vindmøllerne.

Men ifølge Henrik S. Lund sætter en bekendtgørelse om vindmøllernes kabler en stopper for det som udgangspunkt.

- Den siger, at man ikke må fiske med bundslæbende redskaber 200 meter på hver side af kablerne, som ligger mellem vindmøllerne, siger han.

Det er ifølge ham en mulighed, at de kommende ejere af af vindmølleparken søger dispensation for bekendtgørelsen og samtidig sikrer kablerne ved at grave dem længere ned i havbunden, så redskaberne ikke ødelægger dem - hvilket kan være en bekostelig affære.

Fiskeriforeningen har derfor opfordret Energistyrelsen til at stille det som et krav til dem, der byder på parken - at de skal sikre, at der kan trawles i parken efterfølgende.

- Så ved de, at de skal grave kablerne en halv meter længere ned. Det koster 20 millioner kroner ekstra. De vil lægge det ind i deres budget, og alle er glade.

Han oplyser, at foreningen endnu ikke har fået svar fra Energistyrelsen vedrørende den idé, der ifølge ham godt kan betale sig i kroner og ører.

- Hvis parken står i 30 år og fiskerne kan fiske jomfruhummer for 10 millioner kroner årligt, så mister vi 300 millioner kroner i omsætning, bare fordi de ikke ville bruge 20 millioner kroner.

Lukket fiskevand Ifølge fiskebranchen skal et mistet fiskevand også ses i sammenhæng med, at samlede område på 247 kvadratkilometer, hvor det er muligt at fiske i det sydlige Kattegat, bliver indsnævret.

- Det bliver snævret meget ind. For man kan ikke drive jomfruhummerfiskeri hvor som helst. Nå rman kigger på kortet, er det skræmmende hvor mange restriktioner, der er i det sydlige Kattegat efterhånden, siger Lasse Nordahl.

Det samme lyder det fra fiskeformand Jan Nordahl, der blandt andet nævner Natura2000-områder og lukkeområder, hvor fiskerne i forvejen er afskåret fra at fiske.

- I dag er det cirka 20 procent af det sydlige Kattegat, vi kan fiske i. Vi har ikke andet end en lille vandpyt, hvis vi ikke må komme ind i havvindmølleparken.

Frisk jomfruhummer Hvis det ender med, at der ikke må fiskes i området, skal fiskerne længere nordpå, og de presses derfor længere væk ifølge auktionsmester Lasse Nordahl.

- Det bliver sværere for mig at tiltrække både hertil, når de ikke har mulighed for at fiske, når de sejler ud af Gilleleje Havn, op mod Anholt og tilbage igen.

Han fortæller, at området er en passage, hvor fiskerne begynder at fiske når de sejler ud og tilbage igen til Gilleleje Havn.

- Når de er deroppe begynder man også at spørge sig selv, om det kan svare sig at løbe til Gilleleje eller i en anden havn, der er tættere på.

For jomfruhummerne skal helst være dagfriske - og man sejler ikke 8-10 timer frem og tilbage ifølge Jan Nordahl.

- For at man kan sende det til resten af Europa, skal det være dagfanget. Holland og Spanien sender vi en del jomfruhummer til, og det er vigtigt, det er dagfanget. Også det vi leverer til kunderne i København, og derfor er vores procentdel steget der, fordi de ved, det er dagfanget.