14-årige Bertram Eiming belønnet med fiskeudstyr og kontanter for at have indsendt et foto fra sin fisketur. Her ses han sammen med Eivind Hartmund, Brian Mikkelsen og Kim Lindrup fra arrangørgruppen. Foto: Kenn Thomsen

Fiskefestival gik i fisk

Begyndelsen af april regnes som en af de bedste måneder at fange havørred, men denne weekend var det så lavvandet, at havørrederne holdt sig uden for fiskernes kastelængde. 11 havde meldt sig til i god tid i forventning om, at det kunne blive nogle dage med godt fiskeri. Andre er formentlig blevet hjemme, fordi de var klar over, at det ikke dur at fiske i sådan et vejr, siger Kim Lindrup, indehaver af Kongernes Feriepark på Helsingevej i Smidstrup, hvor indvejningen af de fangede fisk skulle have fundet sted.