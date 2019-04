Send til din ven. X Artiklen: Fiske-fest er gået helt i fisk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fiske-fest er gået helt i fisk

Gribskov - 29. april 2019 kl. 04:00 Af Karl Erik Frederiksen. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den populære folkefest Tisvildeleje går i Fisk - indstiller driften. Det betyder, at den fest, der skulle have holdt 15. juni ikke holdes i år. Festen skulle have været ekstra stor, fordi det i år ville have været en jubilæumsfest, der skulle markere at det nu er 25 år siden, at den holdtes første gang.

- I stedet er det blevet til en beslutning om, at vi ikke vil holde nogen fest. Vi magter det simpelt hen ikke, siger et af foreningen Tisvildeleje Går I Fisks bestyrelsesmedlemmer Palle Bay Rasmussen, som også er formand for Tisvildeleje Bådelaug.

Initiativet til festerne, der har været holdt som en opbakning til det lokale kulturliv, kommer oprindeligt fra en kreds af personer, som også hare tilknytning til bådeluget. De 23 første fester er blevet holdt på bådelaugets område ved Stejlepladsen. Festen sidste år blev af en ny bestyrelse flyttet til Tisvildelejes store strandparkering omkring Naturrum Tisvildeleje. Denne flytning kan være en af årsagerne til, at festen ikke fik samme store publikumssøgning som de tidligere fester.

- På generalforsamlingen i november sidste år kom der en ny bestyrelse, og vi havde besluttet at festen i år skulle holdes på Stejlepladsen, hvor den altid er blevet holdt. På bestyrelsesmødet i onsdags kunne vi konstatere, at det ikke var lykkedes for os at skaffe tilstrækkeligt med nye folk, der vil stå i spidsen for foreningen, samt til at udføre det praktiske arbejde. Det er jo de samme mennesker, der står for mange andre aktiviteter i byen. Selv er jeg formand for bådelauget og aktiv i blandt andet Tisvildeleje Molelaug, Musik i Lejet og Kildemarkedet - og hvor der ellers sker noget. Det samme er de andre, som har været med de første år, og nu har sagt, at de ikke kan magte mere.

- Selv var jeg gået ud af bestyrelsen, men da der manglede nogle til at køre festen videre, sagde jeg ja til at gå ind i den igen. Selv om vi besluttede ikke at holde fest, besluttede vi at lade vores forening fortsætte med en bestyrelse på fem personer, så kan generalforsamlingen til november tage stillig til fremtiden. Den er ikke helt let at opløse foreningen, fordi vi har en del telte, havemøbler o.l, som vi skal finde ud af, hvad vi gør med. Vi kan håbe på, at andre inden generalforsamlingen vil melde sig til at køre festen og foreningen videre, siger Palle Bay Rasmussen.

Hvert år er der på Tisvildeleje Går i Fisk blevet kåret en »Årets Tisvilde-borger« og en »Årets Kunstner«, som har haft til opgave at lave årets Tisvildeleje Plakat. Plakaterne er blevet store samlerobjekter og hænger side om side i mange sommerhuse i Tisvilde-området.