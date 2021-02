Det kan koste dyrt for en produktionsvirksomhed som Metro Therm at blive lagt ned af et coronaudbrud. Derfor håber virksomheden, at lyntestcenteret kommer tilbage.

Firma savner lyntestcenter: Det kan lægge os ned

Gribskov - 19. februar 2021 kl. 09:47 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Hvis én kommer ind ad døren her og har corona, så lægger det hele produktionen ned. Det kan koste dyrt for os.

Det siger Vibeke Lund, der er HR support til produktionen på virksomheden Metro Therm. Hun er ked af, at det lyntestcenter, som Falck drev i Helsingehallerne indtil slutningen af januar, nu er lukket. Det skete, da Falck mistede opgaven med at stå for at udføre kviktests for regionen.

Hun peger på, at der nu er langt til nærmeste testcenter.

- Der er langt fra det her hjørne af kommunen til nærmeste testcenter, hvis man ikke har en bil, eller kører med andre på arbejde. Så det var rigtig fint, da man kunne lave et stop ved Helsingehallerne, siger hun.

- Vi har gjort os umage

Hun nævner, at virksomheden har været forskånet for smitteudbrud.

- Vi har virkelig gjort os umage. Både før og efter jul havde vi et firma ude, hvor alle blev testet. Vi har også haft en konkurrence, hvor vi trækker lod om præmier mellem alle, der har fået taget en pcr eller lyntest. Men det er gået lidt i stå, fordi folk mister motivationen, når testcenteret ikke ligger i Helsinge, siger hun.

- Nu er det pludselig blevet svært at få det passet ind i en travl hverdag, siger hun.

Vibeke Lund håber, at centeret kan vende tilbage set i lyset af, at SOS International nu har mistet opgaven, og Falck igen har åbnet et testcenter i København.

- Det giver os et håb om, at vi kan få tilgængeligheden til test tilbage, siger hun.

- Vi kan selvfølgelig selv gøre meget, men vi har brug for hele tiden at tage det i opløbet, siger hun.

Borgmester utilfreds

Også borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) har udtrykt beklagelse over, at testcenteret er flyttet fra Helsinge, og har tidligere sagt, at han håber, man i stedet kan få et permanent pcr-testcenter i kommunen.