Se billedserie Jesper Christensen og& Karen Lise Mynster har hovedrollerne i Søren Kragh-Jacobsens film 'Lille sommerfugl'. Foto: Rolf Konow

Fire premierefilm på samme dag

Gribskov - 02. december 2020 kl. 15:23 Kontakt redaktionen

Aldrig før har Gilleleje Bio sat fire premierefilm på programmet i samme uge. Men torsdag 3. december sker det.

Kl. 20 vises 'Lille sommerfugl', en varm kærlighedsfortælling med Jesper Christensen og Karen-Lise Mynster i hovedrollerne.

Den stædige landmand og svineavler Ernst og hans livsledsager Louise inviterer til guldbryllup i det lokale forsamlingshus med både dansktop-musik og svingom. Men familien bærer på flere hemmeligheder, og Ernst gemmer på den største.

Nådesløse Berlin Kl. 16 vises 'Berlin Alexanderplatz'. Francis er en illegal flygtning fra Vestafrika. Han skyller op en strandbred i Sydeuropa og ender i Berlin.

Men vilkårene for en indvandrer uden arbejdstilladelse er nådesløse og mødet med den psykopatiske gangster Reinhold, driver Francis ind i en kriminel underverden.

Kl. 19.50 kan man opleve Liam Neeson i actionfilmen 'Honest thief', hvor han spiller den erfarne bankrøver Tom, som møder kvinden i sit liv, Annie, og beslutter sig for at starte et nyt liv uden kriminalitet.

Han vælger at overgive sig selv til FBI men opdager hurtigt, at der er korrupte kræfter på spil i FBI, og at han må kæmpe sit livs kamp for at få renset sit navn.

Familien Croods tilbage Og kl. 17.30 er der også noget for børnene med animationsfilmen 'Croods - en ny tid'.

Familien Croods skal finde et nyt sted at leve. Så verdens første forhistoriske familie begiver sig ud i verden på jagt efter et mere sikkert sted at bo.

Da de finder et idyllisk, indhegnet paradis, der opfylder alle deres behov, tror de, at alle deres problemer er løst. Men der allerede en anden familie, som er et par trin over familien Croods på den evolutionære stige. jesl

