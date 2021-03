Der er sving som disse ved Heatherhill ved Vejby, der ifølge Per Jørgensen skaber farlige situationer hver eneste dag.

Fire års ventetid: Beboere frygter ulykker på vej

Gribskov - 19. marts 2021 kl. 04:01 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Man må næsten gå ud fra, at det gjorde indtryk. I 2017 afleverede grundejere fra området ved naturområdet Heatherhill en underskriftindsamling med 700 underskrivere til daværende borgmester Kim Valentin (V). De pegede på store trafikale problemer på Rågelejevej mellem Vejby og Rågeleje. Især de mange sving på strækningen og den smalle vej lige før og lige efter Heatherhill skabte bekymring.

Men trods opråbet peger flere borgere nu på, at problemerne stadig ikke er løst.

- Strækningen er alt for farlig for cyklister og gående, siger en af medunderskriverne fra dengang, Ellen Buch-Hansen. Hun fortæller, at man på en del af strækningen nu har lavet den såkaldte 2 minus 1-vej, hvor der kun er ét spor for bilister, men hvor man skal trække ud i siden af vejen, hvis man møder en modkørende. Altså på det samme areal, hvor cyklister og gående skal færdes.

Skaber falsk tryghed - Løsningen er lavet på bilernes præmisser. To i en kan man lave på lige veje. Ikke, hvor de snor sig og går op og ned ad bakke. Her bliver de bløde trafikanter presset ud, så det er faktisk kun blevet endnu farligere at færdes der som blød trafikant. Man har skabt en falsk tryghed, fortsætter Ellen Buch-Hansen.

Per Jørgensen er enig. Han var ligeledes en af dem, der i 2017 forsøgte at råbe Kim Valentin op. Han peger på, at der ganske enkelt mangler en cykelsti.

- Der er ikke plads til cyklerne. Når man kører svingene, der leder op til ishuset ved Heatherhill, må bilerne ikke overhale, og fordi vejen er så smal, er der heller ikke plads til det. Men det gør mange alligevel, siger han og fortæller, at han har set mange uheld på den bekostning.

På dele af Rågelejevej har man lavet de såkaldte 2 minus 1-veje. Men det har skabt endnu flere problemer, lyder kritikken.

Cyklister bliver væltet - Flere er blevet væltet af spejlene på folks biler. Jeg har også talt med en, der kører i kørestol, og som bor herude. Han fortæller, at bilisterne råber efter ham, fordi han kører ude på vejen. Men han kan ikke køre andre steder, siger Per Jørgensen, der mener, at en løsning ligger lige for. - På dele af strækningen kan man relativ let lave vejen bredere, så der bliver plads til en cykelsti. Og i området omkring Heatherhill er der faktisk grusstier, der bare er i så dårlig stand, at de er svære at cykle på. Det kan man løse ved i første omgang bare at lægge noget ekstra grus på, siger han.

Ellen Buch-Hansen mener også, at man er nødt til at gøre noget. Nu.

- Strækningen er en del af Nordkystcykelstien, der går fra Helsingør til Hundested. Derfor er der tusindvis af cyklister, der cykler den vej hver sommer. Og så dyrt er det heller ikke at løse problemerne. Det er dyrere at lade være. Der kan ske ting, der ikke er til at betale, siger hun.

Prioriterer skoleveje Men trods det nye opråb er der heller ikke nu umiddelbart en løsning på vej. Det fortæller formanden for udvalget for udvikling, by og land, Pernille Søndergaard (NG).

- Vi har rigtig mange smukke strækninger i Gribskov, hvor man kan cykle. Vi har også rigtig mange smukke strækninger, hvor man skal tænke sig lidt om, når man cykler. En af de ting, der er fantastisk ved Gribskov, er, at vi har små veje. Det er dejligt, men der kunne det også være rart med bedre cykelstier.

- Men fra politisk side har vi i første omgang valgt at prioritere trafiksikkerheden omkring vores skoler. Dernæst forbindelserne mellem byer - og til sidst de rekreative stier. Jeg har stor forståelse for, at mange synes, der mangler stier andre steder. Men selvom vi kontinuerligt sætter penge af til cykelstier, kan vi ikke løse alle ønsker. Det rækker økonomien ikke til.

