Sanna Lund (t.v.), Amalie Lauemøller, Anemone Dalsgaard og Mathilde Raade (forrest) fra 1.z på Gribskov Gymnasium har vundet den landsdækkende filmkonkurrence »Drik mindre - Oplev mere« i forbindelse med Trygfondens og Kræftens Bekæmpelses alkoholkampagne.

Fire 1.g-piger vinder stor konkurrence

Gribskov - 16. maj 2018

Solen skinner udenfor i disse dage, og inde bag murene på Gribskov Gymnasium kan fire elever fra 1.z også sole sig. Dog ikke i solskin, men i hæder. De fire piger har nemlig vundet en filmkonkurrence i forbindelse med alkoholkampagnen »Fuld af Liv«, som Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I alt har 7500 gymnasieelever fra hele landet deltaget, men det er altså Amalie Lauemøller, Anemone Dalsgaard, Sanna Lund og Mathilde Raade, der står tilbage som vindere.

- Det er meget sjovt, også når der har været så mange med, og det er da fedt at have vundet, siger Sanna Lund.

Konkurrencen havde navnet »Drik mindre - Oplev Mere« og gik ud på at lave en video på maksimalt 45 sekunder, der illustrerer, at man godt kan have det sjovt uden at drikke store mængder alkohol, og kampagnens overordnede formål er at sætte fokus på en bedre alkoholkultur blandt unge.

Pigerne har ikke fået en begrundelse for, hvorfor netop deres film er blevet kåret som den bedste, men selv tilskriver de det, at den skiller sig ud fra de øvrige.

- De fleste har lavet »spillefilm« med dem selv i rollerne, men der er ikke nogen af os, der er særlig gode skuespillere, så vi har lavet en stopmotion-film. Vi synes, at budskabet kommer bedre frem på den måde, fortæller Amalie Lauemøller.

- Vores fokus var det med at vågne op og ikke kunne huske, hvad der er sket. Når man begynder at føle, at man ikke har kontrol, så er det ikke særlig sjovt, siger Anemone Dalsgaard.

De fire piger har vundet 20.000 kroner til et alkoholfrit arrangement for alle 1.g'erne. De blev brugt på, at stand-up-komikeren Mark le Fevre kom ud og underholdte på gymnasiet onsdag.

