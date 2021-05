Tidligere direktør, Benny Christensen, var i sin tid med til at stifte Fiskernes Filetfabrik, der har bearbejdet sild på Gilleleje Havn siden 1985. Foto: Allan Nørregaard

Filetfabrik har kastet håndklædet i ringen

Gribskov - 05. maj 2021 kl. 20:48 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Det sidste års tid har filetfabrikken i Gilleleje kæmpet for at overleve. Men nu er kampen tabt.

Bygningerne på Gilleleje Havn, som har huset Fiskernes Filetfabrik siden 1985, er blevet solgt til Gilleleje Havnelaug.

- Overordnet er fiskeripolitikken problemet, lyder det fra tidligere fabriksdirektør Benny Christensen, der har været med til at stifte og bygge fabrikken op.

Han ønsker ikke på nuværende tidspunkt at udtale sig yderligere om lukningen af fabrikken.

Sidste år kunne Benny Christensen fortælle, at en ny og lavere sildekvote betød færre fisk til fabrikkens produktion, som primært bestod af sildefileter fanget af Gilleleje-fiskerne i Kattegat og den vestlige Østersø.

Lavere sildekvoter Fiskekvoterne er blevet reduceret af EU-politikerne de senere år, da fiskebestanden i Østersøen er under pres, og visse arter som sild er truede. Og det blev det da også kun til 10 dages produktion på filetfabrikken sidste år, da der ikke var nok sild at bearbejde.

Ifølge Benny Christensen var det essentielt, at det var den lokale sild, der kom på fabrikkens dåser.

- Virksomheden er bygget op omkring lokale, små fiskere, og da vi arbejder med et produkt fra Kattegat og den vestlige Østersø, er vi jo meget specielle. Vi arbejder ikke på at få sild andre steder fra, for vi kan ikke konkurrere med de store i Nordjylland alligevel. Det er jo Nordsøsild, og det er ikke det, vores kunder vil have, sagde han i begyndelsen af sidste år.

Sildefabrikken var bygget op omkring de små, lokale fiskere, der fisker i Kattegat og den vestlige Østersø. Derfor blev fabrikken hårdt ramt af reduktion af sildekvoten i Østersøen. Foto: Allan Nørregaard

Dengang var der stadig håb for, at fabrikken kunne overleve, og filetdirektøren fortalte, at man kiggede i alle skuffer og var åbne over for gode idéer og tanker. Blandt andet undersøgte fabrikken muligheden for at producere andet end sild og ledte derfor efter en samarbejdspartner inden for lakse-industrien.

Ramte bunden Fabrikken ramte bunden i sommer, da ejendommen og produktionsudstyr - på bankens opfordring - blev vurderet med henblik på et eventuelt salg. Men fabrikken arbejdede fortsat på at genoptage produktionen.

- Vi arbejder stadig på nogle forskellige modeller og håber på, at det vil lykkes at bevare det som en producerende virksomhed af en eller anden art. Det er mit håb for Gilleleje Havn og fiskeriet, at man kan bibeholde sildeproduktionen i en eller anden mindre målestok, lød det dengang fra Benny Christensen.

I slutningen af sidste år blev halvdelen af produktionsmaskinerne solgt og fragtet til Island, mens den anden halvdel stadig stod klar til at skære sild. Men nu er produktionen altså endeligt indstillet, og det er op til Gilleleje Havnelaug, hvad der nu skal ske i bygningen.

