Filetfabrik håber på at komme i gang igen

- Vi prøver at få det til at fungere i en meget lille målestok, så vi kan bevare vores Gilleleje-sild, lyder det fra Benny Christensen, direktør hos Fiskernes Filetbabrik, der har ligget på Gilleleje Havn siden 1985.

- Vi håber på at komme i gang igen i det nye år.

Halvdelen af fabrikkens produktionsmaskiner står stadig klar til at skære sild, mens den anden halvdel er blevet solgt og fragtet til Island, fortæller direktøren.

- Vi har klaret skærene, og så har vi overskud og fred til at vurdere, hvad vi vil i fremtiden. Nu er det ikke bankens tanker, der styrer vores butik, men os selv der kan tænke.

Fabrikken ramte bunden i sommer, da ejendom og produktionsudstyr - på bankens opfordring - blev vurderet med henblik på et eventuelt salg.

- Det er positivt, at vi har fået solgt det produktionsudstyr, da det er dyrt at vedligeholde.

En 65 procent reduktion på sildekvoten for den vestlige del af Østersøen i år var skyld i, at fabrikken i begyndelsen af året måtte stoppe produktionen, fordi der ikke var nok sild at bearbejde.