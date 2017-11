Fido som borgmester

Alt peger på, at det bliver Fido, som efter endt stemmeoptælling kan sætte sig for bordenden.

Der har været hektisk aktivitet op til valget, stemmeprocenten forventes at blive høj og alle pile peger i retning af, at Hjertepartiet bliver størst. Dermed bliver Fido ny borgmester. Fidos mærkesag er bedre skoler - og det er snak, som børnene i 0. klasse på Gilbjergskolen i Gilleleje kan forstå.

- De ser jo plakaterne hænge i lygtepælene - og vi taler om, hvad det er. Det er vigtigt at tale om valget med børnene i forhold til demokratiet. Vi taler meget om: hvem er det, der bestemmer, og hvordan kan man selv være med til at bestemme.

Op til valget i 0. klasse tirsdag har der været lavet brainstorming. Her var flere mærkesager i børnehøjde oppe at vende: Legehus/isbil, ny børnehave, sjovere undervisning, nye klatretræer, skaterbane, stor slikbutik, dyrehandler i Gilleleje eller måske en bamsebutik. Brainstormingen endte med de tre større partier med hver deres mærkesager: Bedre by, Bedre Skole og Ny Børnehave.

Samarbejde Mette Frank understreger, at det er vigtigt, at børnene får en fornemmelse af det fællesskab og samarbejde, der også eksisterer i demokratiet.

- Børnene ser tit kun rød eller blå blok, to præsidentkandidater og så videre. Men vi skal åbne deres verden for, at der er mange med. Og selv om der kun er én borgmester, er det jo ikke ham eller hende, der bestemmer alt. Vi skal vise, at politik også er at arbejde sammen og at man kan være meget uenige om nogen ting og samarbejde om andre.