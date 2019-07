Se billedserie Tisvildeleje summer af liv. Foto: Allan Nørregaard

Festivalstemning i Hovedgaden

Gribskov - 20. juli 2019 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er dagen derpå. Efter en festlig første dag i årets Musik i Lejet, skal der plejes tømmermænd, og mange søger ind på restauranterne og serveringerne langs Hovedgaden i Tisvildeleje, hvor de indtager brunch og reparations øl. Men også hos Min Købmand er der pres på ved 13-tiden fredag. Ved kassen er der kø og rundt om i butikken er der trængsel. Der langes cigaretter og vodka eller andre slags spiritus over disken - det er de to ting, der for alvor øger omsætningen under musik i lejet, fortæller Pia Christensen, der har ansvaret, når købmand Thomas ikke er der - som nu, hvor han er en tur på lossepladsen.

- Det, der har betydning for omsætningen, er cigaretter, øl, spiritus og alkoholsodavand, siger hun.

Pia Christensen er i færd med at tage mod pant, og i gården bag butikken står tre kæmpe sække med tomme dåser, som pantsamlere har afleveret. Der er for 2-3000 kroner, fortæller hun.

Selvom der er gang i forretningen, er det alligevel et forholdsmæssigt stille tidspunkt på dagen, siger hun.

- Lige nu er der faktisk stille. Folk har sovet rigtig længe i dag. Fra klokken 16.30 begynder det at blive presset, fortæller Pia Christensen.

Hendes kolleger kommer forbi med en vogn læsset med isterninger. Det er også en yderst eftertragtet vare under festivalen, hvor det er svært for købmandsforretningen at følge med efterspørgslen. Ellers sælger butikken også meget brød, pålæg, pølser til grillen og salater.

- Og så er cykellåse og cykellygter også et hit i år.

Det er for tidligt at sige noget om omsætningen, men Pia Christensens vurdering er, at man på en dag under Musik i Leget sælger som på tre gode lørdage.

- Det er sjovt at være her i de her dage. Jeg havde egentlig fri, men vi konkurrerer lidt om hvem der kan få den bedste omsætning fra dag til dag, griner hun.

Butikken har otte mand på arbejde ad gangen og kan nå helt op på ti i en kortere periode. På en normal sommerdag er der tre ansatte på vagt.

Hyggelige steder

Overfor købmandsbutikken ligger tøjforretningen Rastablanche. Her har indehaver Stina Legene rykket et salgsbord helt ud til vejen med smykker, solbriller og hatte i håb om at øge omsætningen i festivalperioden, hvor det ifølge butiksindehaveren godt kan gå lidt trægt for tøjbutikkerne.

- Der er jo en march gennem byen under festivalen, så jeg har rykket mine billige ting frem for at få lidt penge ind. For de unge gider ikke have poser med tøj med ned på pladsen. Men jeg prøver at få det bedste ud af det, siger hun.

På cafeer og restauranterne ser de ud til have kronede dage. Det er hyggeligt at komme op i byen, inden festen igen går løs om aftenen, lyder det fra fem piger på en af udeserveringerne.

- Vi bruger dagen på at spise og være på stranden. Det er hyggeligt at komme herop i byen. Der er mange hyggelige steder, hvor man Lan sidde, siger Zoe, der fåe opbakning fra veninderne Rebecca, Lea Ida Marie og Thit, der alle bor i sommerhus under festivalen.