Se billedserie Der knokles i døgndrift for at holde festivalpladsen og Hovedgaden ren under Musik i Lejet. Foto: Allan Nørregaard

Festival-skrald: To tons affald samlet ind på et døgn

Gribskov - 20. juli 2019 kl. 12:45 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke alle, der kan sove længe under Musik i Lejet. Hver morgen knokler de frivillige på Team Renhold med at gøre Hovedgaden og festivalpladsen ren, så der ikke ligger affald og flyder, når gæsterne dukker op til en ny dag med musik og fest. Således blev der samlet 1,7 ton affald sammen frem til fredag ved middagstid, mens det blev til hele to ton affald, der kunne afleveres lørdag ved middagstid.

- Der har ikke været problemer, men der er blevet samlet store mængder ind, som er klar her ved middagstid. Der bliver hentet to tons affald ved middagstid i dag. Dog har mængderne været lidt større tidligere år. Men at der for eksempel er pant på sådan noget som bærehanke gør, at mængden er lidt mindre. Det betyder også, at det er nemmere for os at samle affald op. Desuden er der måske blevet brugt lidt mindre emballage til nogle ting, siger koordinator på Team Renhold, Mette Tolstrup.

Der er også pant på cigaretskodder, vinflasker, vinpropper, propper til shotsrør og plastflasker.

- Vi kan se, at folk går og samler pant ind, siger hun.

Mette Tolstrup fortæller også, at samarbejdet med restauratørerne i Hovedgaden om oprydning efter nattens fest, har fungeret godt.

Mette Tolstrups arbejdsdag starter tidligt om morgenen, hvor hun kører en runde for at få et overblik. En fejebil kører gennem gaden klokken seks om morgenen og tager det værste. Og så er der ellers vagter på fra 8-12 og 15-23 i Hovedgaden, som samler skrald ind manuelt fra idrætspladsen og ned til festivalområdet.

- Og hvis vi fornemmer, der er mange mennesker uden for vagtperioderne og får melding om, at der ligger meget skrald, laver vi et ad hoc hold, siger hun.

På festivalpladsen er der vagter fra Team Renhold på arbejde fra klokken 8 om morgenen til 3 om natten.

Derudover bliver stranden, skoven, klitter og naturlegeplads også holdt fri for skrald, ligesom Bundskraberne - Gilleleje Sportsdykkerklub - holder havbunden ren.

- Vi gør vores bedste for at få det til at være pænt hele tiden. Jeg er også spændt på at se, hvad dykkerne mkommer op med. Vi har også livreddernes strandrenser, som gør, at vi får flere cigaretskodder op og kan tage flere mindre enheder, som ellers gemmer sig i sandet. Det er næsten med pincet, vi samler affald ind, siger koordinatoren.

Mette Tolstrup vil gerne arbejde mere med genanvendelse til næste år. Lige nu bliver der blandt andet syet regnfrakker af telte af Breddam18 fra Græsted, som festivalen samarbejder med.

- Jeg kunne godt tænke mig flere alternative måder at bruge affaldet på, siger hun.