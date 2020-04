Festival indsamler værnemidler

Se billedserie Formand for Musik i Lejet, Peter Maarbjerg, fortæller, at frivillige fra Musik i Lejet nu samler værnemidler ind fra virksomheder til brug for sundhedspersonale. Foto: Camilla Nissen.

Gribskov - 06. april 2020 kl. 17:28 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmark kan på sigt komme til at mangle værnemidler til sundhedspersonale - altså mundbind, visirer, håndsprit og engangsdragter. Det gælder også i Gribskov Kommune - men flere initiativer skal nu forsøge at komme denne potentielle mangel i møde. Musik i Lejet har således meldt sig på banen, og vil samle værnemidler ind hos forskellige virksomheder.

- Et par af vores frivillige kom i tanke om, at vi selv havde noget liggende på vores lager - blandt andet 100 heldragter, masker og handsker - og fik den idé, at vi kunne sætte det i spil og ud til nogen, der har mere brug for det, siger formand for Musik i Lejets bestyrelse, Peter Maarbjerg.

Det førte til en decideret indsamling af værnemidler i samarbejde med Gribskov Kommune.

- Vi har sendt en skrivelse ud til 3000 virksomheder og tilbudt, at vi indtil videre i 14 dag kan samle ind med vores bil - og så har vi en aftale om at aflevere det, vi måtte samle ind hos Gribskov Kommune, siger Peter Maarbjerg.

Skrivelsen fra Musik i Lejet lyder blandt andet således: Hvis du eller dit firma ligger inde med værnemidler af den ene eller anden slags, som I ikke selv skal bruge, hører Musik i Lejet meget gerne fra dig. Værnemidler er: håndsprit og sprit, engangshandsker, engangsovertrækskitler eller engangsdragter i plastik, mundbind/eller kirurgiske masker (p2 eller p3), visirer/fyrværkeribriller.

Man kan skrive en mail til soren.spliid@musikilejet.dk med oplysninger om firmaet og typen af værnemidler.

- Skulle du selv have mulighed for aflevere det, er det selvfølgelig også en stor hjælp. Så kan det afleveres hos Morten Walbeck, Bukkarvej 16, 3200 Helsinge, skriver festivalen.

3D printere i spil

Også Gribskov Kommunes biblioteker er i gang med at skaffe værnemidler ved hjælp af en 3D-printer.

- Det er muligt at printe holdere til de visirer, der bruges, så derfor gik vi straks i gang med at printe alt det, vi kunne. Vi er tilknyttet en regional ordning, hvor vi leverer reservedele og får fulde visirer tilbage fra et opsamlingssted i Valby. Der er også borgere, der har 3D-printere derhjemme, så vi er blevet opsamlingssted på de private printede dele, siger Vibeke Steen, centerchef for Erhverv, Fritid og Kultur, der koordinerer indsatsen for at skaffe værnemidler.

Hun fortæller, at virksomheden Thürmer Tools desuden er i gang med at lave respiratorer og også printer visirholdere.

- Det er fantastisk at opleve det her samfundssind, at virksomheder og frivillige går ind og bakker op, siger Vibeke Steen.