Musik i Lejet, der ligger lige ud til stranden, giver 100.000 kroner til livredningstjenesten, som vil købe en strandrenser. Foto: Allan Nørregaard.

Festival giver 100.000 til livreddere

Gribskov - 02. april 2019 kl. 13:02 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Plastik på strandene langs Nordkysten bliver fremover bekæmpet af en strandrenser. Musik i Lejet har valgt at støtte Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste med 100.000 kroner til at købe en strandrenser, som skal hjælpe med at holde strandene rene på hele kyststrækningen, som livredderne dækker. Ønsket om en strandrenser ligger i tråd med Musik i Lejets fokus på at reducere plastik, lyder det fra Peter Maarbjerg, som på generalforsamlingen i slutningen af marts er valgt som ny formand for Musik i Lejet.

- Vi har valgt at lægge stort fokus på at reducere vores eget forbrug af engangsplastik og at oplyse folk om de konsekvenser, der er ved det. I den sammenhæng har vi talt med livredningstjenesten om en strandrenser, som livredderne har ønsket sig i noget tid og manglet finansiering til. Vi synes, det er et godt initiativ, siger Peter Maarbjerg, som også nævner, at man under festivalen i år har en aftale med en dykkerklub, der rydder op på havbunden.

Cheflivredder John Mogensen er glad for støtten til strandrenseren, som er en maskine, der sættes på en traktor, og som sier sandet.

- Så har vi en aftale med borgerforeningen og andre grupper om, at de går den bunke, der ligger tilbage med sten osv. efter for plastik, siger John Mogensen.

Han håber desuden, at flere vil bade i nærheden af livreddernes skure, når der er pænt og rent.

- Så der er også et sikkerhedsargument i det, siger han.

Han nævner, at de frivillige strandrensere i Hvid Strand også gør en god indsats, men at det alligevel er nødvendigt at investere i en strandrenser.

- Den første smider noget en time efter, de er gået hjem. Specielt på de større strande er det nødvendigt. Der kommer også dem, vi kalder aftensjakket, der spiser aftensmad på stranden og køber take away, og så er der åbenbart for langt til skraldespanden og så kommer mågerne og splitter det ad. Så meget af det bliver smidt uden for livreddernes åbningstid, siger John Mogensen.

Foreninger kan søge

Musik i Lejet kan i år præsentere et samlet beløb på 532.119 kroner til uddeling. Det største nogensinde.

Dette overskud skal nu uddeles til lokale foreninger i Gribskov Kommune. På Musik i Lejets generalforsamling d. 26. marts blev årets regnskab godkendt, og festivalen kan dermed starte ansøgningsprocessen. Fra nu og til onsdag d. 17. april kl. 17.00 kan foreninger i Gribskov søge støtte til projekter, der er i overensstemmelse med Musik i Lejets vedtægter. Musik i Lejets vedtægter og uddelingsformål forlyder: »At yde økonomisk støtte til idrætsarbejde, børn og unge og kultur i Gribskov Kommune.«

