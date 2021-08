Se billedserie Der var mulighed for at få sig et ballondyr ved Open by Night. Foto: Nicklas Thorup Clausen.

Festen ville ikke slutte

Gribskov - 10. august 2021

Folk var glade for at komme ud, da Open by night var tilbage og skabte masser af liv i Helsinge bymidte. Festen sluttede officielt kl. 21, men de sidste gæster forlod først Torvet efter kl. 22.

Således blev fredagens Open by night i Helsinge bymidte noget af et tilløbsstykke hvilket ikke kan overraske efter længere tids corona-nedlukning.

"Folk var i den grad glade for at komme ud," fortæller Conny Nielsen, formand for Gadekærbutikkerne, der står bag det årlige Open by night - med butiksåbent til kl. 21 tilsat aktiviteter for børnene, mavedans for de lidt ældre - foruden musik og tilbud i caféer og restauranter. I området fra gadekæret og op til stationen.

"Alle var helt med på at holde afstand og bruge håndsprit, så det var der ingen problemer med. En overgang var der ellers kæmpe kø for at komme til at få blive ansigtsmalet - samtidig med at bugtaler Palsgaard var i gang med sit show mellem 16 og 17, men det hele gik godt", uddyber Conny Nielsen.

Gadekærforeningen arrangerer ud over Open by night også Kulturnatten, men den bliver ikke til noget i år. Nogle gange nås der to gange Open by night om året, men i år har arrangørerne - og de fremmødte borgere - på baggrund af sidste års Corona-nedlukning utvivlsomt været mere end glade for at komme ud "på gaden" en enkelt gang. nici