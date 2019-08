10.000 har købt billet, 2-3.000 kommer ind som frivillig - og måske 5000, som ikke nåede at købe billet, er med til at feste i Hovedgaden, mener Hans Erik Sørensen. Foto: Camilla Nissen

Fest og druk deler byen

Nogle er for Musik i Lejet og de andre festligheder i Tisvildeleje i uge 29. Andre er imod. Sådan er det også blandt de erhvervsdrivende, siger formanden for Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn, Hans Erik Sørensen - indehaver af Tisvilde Byggeservice.

Mange af dem, der kommer til Tisvildeleje under festivalen Musik i Lejet uden at have sikret sig en billet, må feste andre steder i byen, siger formanden for Tisvilde og Omegns Erhvervsforening Hans Erik Sørensen til Frederiksborg Amts Avis fredag:

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her