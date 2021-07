Politiet har øget deres tilstedeværelse i Tisvildeleje i disse dage, da Musik i lejet afholder en række koncerter. Foto: Kenn Thomsen

Fest og ballade i populær ferieby: Bilræs, trafikkaos og en anholdelse

Gribskov - 23. juli 2021 kl. 12:05 Kontakt redaktionen

Endnu en gang er det ikke gået stille for sig i Tisvildeleje torsdag og natten til fredag.

Torsdag aften klokken 22.34 modtog politiet en anmeldelse om, at en Volkswagen Passat og en Skoda Felicia kørte ræd på parkeringspladsen ved Hovedgaden. Og det skabte fare for de forbipasserende, oplyser politiet.

En patrulje kørte derfor til parkeringspladsen, men i mellemtiden havde de to biler forladt stedet. Patruljen kunne heller ikke finde dem i området efterfølgende.

Senere på natten måtte politiet anholde og sigte en mand for at overtræde ordensbekendtgørelsen.

Den 33-årige mand fra København havde en aggressiv opførsel over for sine omgivelser, da han befandt sig på Hovedgaden klokken 2.56.

I disse dage, hvor Musik i Lejet afholder en række koncerter under titlen »Sommersol«, har Nordsjællands Politi øget deres tilstedeværelse for at sikre god ro og orden, herunder foretager de en målrettet indsats mod spiritus- og narkokørsel.

Her var eneste forseelse, at en person blev sigtet for ikke at have sele på, men eller kunne politiet glæde sig over, at folk overholdt loven.

Den øgede trafik i byen betød, at politiet en overgang måtte afspærre Hovedgaden for kørende trafik, oplyser de.

- For at sikre, at der ikke opstod farlige situationer i forbindelse med, at Sommersol-gæsterne forlod stedet, skriver politiet i deres døgnrapport. AH