Ferielejligheder skal bruges hele året

Det skulle have været de riges ferieparadis. Fra toppen af de tre etager høje luksuslejligheder skulle man kunne ligge i sit spabad og nyde udsigten til Sverige eller til dem, der badede på stranden 130 meter fra lejlighederne. Det var en af visionerne bag byggeriet af 16 ferielejligheder i Strandkrogen, der ligger ud til Villingebæk Strandvej over for Lergravsøen i Dronningmølle, da ejendomsudvikleren Niels Pedersen fra Miljø Bo på Fyn lod dem opføre i 2006 og udbød dem til salg for mellem fire og fem millioner kroner stykket.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her